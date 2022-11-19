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Dois mortos

Avião no Peru bate em veículo antes de decolar e pega fogo na pista

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto e a asa direita do avião em chamas, além de muita fumaça. As operações no aeroporto internacional Jorge Chávez foram suspensas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 21:24

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 21:24

Um avião da Latam prestes a decolar bateu nesta sexta-feira (18) em um veículo na cidade de Callao, próxima de Lima, no Peru. Dois bombeiros que estavam em solo morreram no acidente.
Avião no Peru bate em veículo antes de decolar e pega fogo na pista
O voo LA2213 tinha como destino a cidade peruana de Juliaca, no sudeste do País Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um avião da Latam prestes a decolar bateu nesta sexta-feira (18) em um veículo na cidade de Callao, próxima de Lima, no Peru. Dois bombeiros que estavam em solo morreram no acidente.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto e a asa direita do avião em chamas, além de muita fumaça. As operações no aeroporto internacional Jorge Chávez foram suspensas.
O voo LA2213 tinha como destino a cidade peruana de Juliaca, no sudeste do País.
"Está sendo realizado um trabalho em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do ocorrido o mais rápido possível", informou a Latam em nota. A empresa aérea comunicou que está mobilizando "todos os recursos humanos e técnicos" para cuidar das vítimas e que ativou o plano de resposta a emergências.
Ao site peruano RPP Notícias, o oficial do Corpo de Bombeiros Mario Casaretto disse que os pilotos da aeronave relataram problemas com o trem de pouso. Luis Ponce Jara, comandante-geral da corporação, afirmou que alguns passageiros foram levados a hospitais na região, nenhum com ferimentos graves.

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