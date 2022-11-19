Avião no Peru bate em veículo antes de decolar e pega fogo na pista

Um avião da Latam prestes a decolar bateu nesta sexta-feira (18) em um veículo na cidade de Callao, próxima de Lima, no Peru. Dois bombeiros que estavam em solo morreram no acidente.

O voo LA2213 tinha como destino a cidade peruana de Juliaca, no sudeste do País Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um avião da Latam prestes a decolar bateu nesta sexta-feira (18) em um veículo na cidade de Callao, próxima de Lima, no Peru. Dois bombeiros que estavam em solo morreram no acidente.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto e a asa direita do avião em chamas, além de muita fumaça. As operações no aeroporto internacional Jorge Chávez foram suspensas.

Acidente no aeroporto de Lima, veículo de Bombeiros colide com avião da Latam Peru decolando.

Todos os passageiros foram evacuados pic.twitter.com/2tYmOMN66a — Reginaldo Lima🇧🇷🔴⚫ (@coronel_lima1) November 18, 2022

O voo LA2213 tinha como destino a cidade peruana de Juliaca, no sudeste do País.

"Está sendo realizado um trabalho em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do ocorrido o mais rápido possível", informou a Latam em nota. A empresa aérea comunicou que está mobilizando "todos os recursos humanos e técnicos" para cuidar das vítimas e que ativou o plano de resposta a emergências.