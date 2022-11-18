PF suspende confecção de passaportes a partir deste sábado (19)

A Polícia Federal informou na noite nesta sexta-feira (18) que, a partir da 0h deste sábado (19), será suspensa a confecção de novos passaportes. Segundo a corporação, o motivo é falta de verba destinada às atividades migratórias e emissão de documentos de viagem.
Segundo a PF, o agendamento on-line do serviço continuará funcionamento normalmente, mas não há previsão de entrega dos passaportes solicitados neste período de insuficiência orçamentária. Ainda segundo a nota, os cidadãos atendidos nos postos de atendimentos até o dia 18 de novembro receberão os passaportes normalmente.
O departamento não informou a data para a normalização do serviço, mas garantiu que o agendamento ainda estará disponível.
A Polícia Federal ainda informou que os outros serviços prestados pela corporação não serão afetados. Segundo a PF, a situação está sendo acompanhada junto ao Governo Federal para reestabelecimento do serviço.