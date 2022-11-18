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PF suspende confecção de passaportes a partir deste sábado (19)

A medida acontece por insuficiência orçamentária destinada ao setor de emissão de documentos de viagem. A Polícia Federal não informou uma data de normalização do serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2022 às 19:12

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 19:12

Por causa do passaporte, dois criminosos foram presos pela PF-ES
A confecção de passaportes será suspensa por tempo indeterminado a partir deste sábado (19) Crédito: Divulgação
Polícia Federal informou na noite nesta sexta-feira (18) que, a partir da 0h deste sábado (19), será suspensa a confecção de novos passaportes. Segundo a corporação, o motivo é falta de verba destinada às atividades migratórias e emissão de documentos de viagem. 
Segundo a PF, o agendamento on-line do serviço continuará funcionamento normalmente, mas não há previsão de entrega dos passaportes solicitados neste período de insuficiência orçamentária. Ainda segundo a nota, os cidadãos atendidos nos postos de atendimentos até o dia 18 de novembro receberão os passaportes normalmente.  
O departamento não informou a data para a normalização do serviço, mas garantiu que o agendamento ainda estará disponível. 
"O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária", informou a PF em nota.
A Polícia Federal ainda informou que os outros serviços prestados pela corporação não serão afetados.  Segundo a PF, a situação está sendo acompanhada junto ao Governo Federal para reestabelecimento do serviço.

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