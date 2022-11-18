PF suspende confecção de passaportes a partir deste sábado (19)

A confecção de passaportes será suspensa por tempo indeterminado a partir deste sábado (19)

Segundo a PF, o agendamento on-line do serviço continuará funcionamento normalmente, mas não há previsão de entrega dos passaportes solicitados neste período de insuficiência orçamentária. Ainda segundo a nota, os cidadãos atendidos nos postos de atendimentos até o dia 18 de novembro receberão os passaportes normalmente.