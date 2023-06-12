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Estava internado

Morre Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro da Itália, aos 86 anos

taliano estava internado no hospital San Raffaele, em Milão. O ex-premiê também é um empresário bilionário da mídia, além de ter presidido o time de futebol Milan por 31 anos

Publicado em 

12 jun 2023 às 07:27

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 07:27

Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos na Itália
Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos na Itália Crédito: Divulgação
O empresário e ex-premiê italiano Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12), aos 86 anos, de leucemia. Berlusconi estava internado no hospital San Raffaele, em Milão.
Atual líder do partido conservador Forza Italia, o senador de 86 anos foi hospitalizado diversas vezes desde que contraiu Covid, em 2020. Antes disso, já havia passado por alguns problemas de saúde, tendo feito uma cirurgia cardíaca em 2016 e tratado um câncer de próstata.
Berlusconi foi primeiro-ministro durante um total de nove anos entre 1994 e 2011. Ele dominou a política do país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e dos processos que abalaram sua imagem.
O Forza Italia atualmente é um aliado minoritário da coalizão de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni.
O ex-premiê também é um empresário bilionário da mídia, além de ter presidido o time de futebol Milan por 31 anos. Atualmente, ele é proprietário do Monza, que disputa a Série B italiana.
Com informações da Folha de São Paulo

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