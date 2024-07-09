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Moradores de Barcelona atiram em turistas com arminhas de água

Aos gritos de "Vão para casa!" e "Barcelona não está à venda!", manifestantes molham viajantes em bares e restaurantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jul 2024 às 06:47

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 06:47

Em meio à alta temporada do turismo na Europa, um grupo de manifestantes de Barcelona atirou água para espantar os visitantes da cidade.
Munidos de pistolas de brinquedo, moradores revoltados contra o turismo se dirigiram aos pontos de principal fluxo da capital catalã e molharam clientes de bares e restaurantes que comiam em mesas ao ar livre. A manifestação aconteceu no último sábado (6).
Aos gritos de "turistas, vão para casa" e "Barcelona não está à venda", os manifestantes passaram a mensagem de que a cidade está se tornando inviável para viver, com altos custos de moradia, alimentação e serviços.
Em junho, o preço médio dos alugueis teve alta de 18% em relação ao mesmo período em 2023 em Madrid e Barcelona, de acordo com o site local Idealista.
O prefeito da capital catalã, Jaume Collboni, anunciou uma série de medidas para controlar o turismo na cidade.
Collboni prometeu implementar um plano para eliminar gradualmente todos os sistemas de hospedagem a curto prazo, como o Airbnb, até 2028. O objetivo é frear os aumentos de aluguel e tornar a cidade habitável para os moradores.

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