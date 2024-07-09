Moradores de Barcelona atiram em turistas com arminhas de água

Em meio à alta temporada do turismo na Europa, um grupo de manifestantes de Barcelona atirou água para espantar os visitantes da cidade.

Munidos de pistolas de brinquedo, moradores revoltados contra o turismo se dirigiram aos pontos de principal fluxo da capital catalã e molharam clientes de bares e restaurantes que comiam em mesas ao ar livre. A manifestação aconteceu no último sábado (6).

Aos gritos de "turistas, vão para casa" e "Barcelona não está à venda", os manifestantes passaram a mensagem de que a cidade está se tornando inviável para viver, com altos custos de moradia, alimentação e serviços.

Em junho, o preço médio dos alugueis teve alta de 18% em relação ao mesmo período em 2023 em Madrid e Barcelona, de acordo com o site local Idealista.

O prefeito da capital catalã, Jaume Collboni, anunciou uma série de medidas para controlar o turismo na cidade.