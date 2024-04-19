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BBC Brasil

Míssil de Israel atinge Irã, dizem autoridades dos EUA

Mídia estatal iraniana diz que Isfahan, cidade que abriga instalações militares, incluindo nucleares, está segura. Voos comerciais foram suspensos em algumas cidades do país
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 abr 2024 às 05:40

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 05:40

Um míssil israelense atingiu o Irã na manhã desta sexta-feira (19/4), noite de quinta-feira no Brasil, segundo duas autoridades norte-americanas ouvidas pela rede de televisão CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.
Voos comerciais foram suspensos em várias cidades do país, incluindo Isfahan, Shirax e a capitalTeerã, informou a mídia estatal iraniana.
Companhias aéreas Emirates e Fly Dubai, baseadas no Oriente Médio, começaram a desviar os seus voos sobre o oeste do Irã, de acordo com sites que monitoram o tráfego aéreo.
O país está em alerta máximo depois de Israel afirmar que responderia ao ataque iraniano realizado na noite de sábado. Na ocasião, a defesa antiaérea de Israel conseguiu rechaçar o ataque.
Na manhã desta sexta-feira, uma explosão foi ouvida a noroeste da cidade iraniana de Isfahan, de acordo com a agência de notícias estatal Fars.
O veículo disse que a explosão ocorreu perto do aeroporto internacional da cidade, mas não ofereceu nenhuma explicação sobre a possível causa.
Outro veículo estatal, a emissora IRIB, disse ter apurado com "fontes confiáveis" que as instalações nucleares em Isfahan estavam "completamente seguras".
A província de Isfahan abriga uma grande base aérea, um importante complexo de produção de mísseis e várias instalações nucleares.
Nem as forças militares de Israel nem as autoridades dos EUA haviam comentado o ataque até a publicação desta reportagem.
O ataque israelense ocorre em um momento em que as tensões continuam elevadas em todo o Oriente Médio. No sábado, o Irã promoveu um ataque sem precedentes a Israel, utilizando mísseis e drones.
Nessa semana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, afirmou que a resposta do seu país a qualquer retaliação por parte de Israel seria "imediata e de nível máximo".
Abdollahian afirmou que o ataque a Israel no sábado – que envolveu mais de 300 drones e mísseis – equivalia a "exercer o direito de defesa legítima".
Teerã afirma que a ação foi uma retaliação a um ataque aéreo de Israel ao consulado iraniano na Síria, em 1º de abril, quando 13 pessoas morreram. O governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não confirmou ser o autor do ataque.
Os preços do petróleo e do ouro dispararam e as ações caíram depois da confirmação do ataque de Israel nesta sexta-feira.
Nas negociações na Ásia, o petróleo do tipo Brent subiu mais de 3%, para cerca de US$ 90 o barril (cerca de R$ 470), enquanto o ouro foi negociado perto de um novo recorde acima de US$ 2.400 a onça (R$ 12,5 mil).
Os índices de ações de referência no Japão, Hong Kong e Coreia do Sul também caíram.
Os investidores têm monitorado de perto a tensão no Oriente Médio.

Ataque a consulado

Entre os mortos no ataque ao consulado iraniano na Síria estava o general Mohammad Reza Zahedi – um alto comandante das Forças Quds, o braço de relações exteriores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).
Ele foi uma figura essencial na operação iraniana para armar o grupo libanês Hezbollah.
O ataque ao consulado seguiu um padrão de ataque aéreo contra alvos iranianos amplamente atribuído a Israel. Vários altos comandantes do IRGC foram mortos em ataques aéreos na Síria nos últimos meses.
O IRGC envia armas e equipamentos, incluindo mísseis de alta precisão, pela Síria para o Hezbollah. Israel está tentando impedir estas remessas, assim como que o Irã reforce sua presença militar na Síria.

Por que Israel e Irã são inimigos?

Os dois países foram aliados até a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, que deu origem a um regime que utilizou a oposição a Israel como parte fundamental da sua ideologia.
O Irã não reconhece o direito de existência de Israel e quer sua erradicação.
O líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, já havia chamado Israel de "tumor cancerígeno" que "sem dúvida vai ser extirpado e destruído".
Israel acredita que o Irã representa uma ameaça à sua existência, como evidenciado pela retórica de Teerã e pela formação de forças que agem "por procuração" e juraram destruir Israel.
Também estão nesta lista o financiamento e armamento de grupos palestinos pelo Irã, incluindo o Hamas e o grupo xiita libanês Hezbollah.
E o que Israel acredita ser uma busca secreta do Irã por armas nucleares, embora o Irã negue que esteja tentando construir uma bomba nuclear.

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