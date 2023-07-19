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Viralizou

Milhares de 'peixes-pênis' são achados em praia da Argentina

Vermes, popularmente conhecidos como "peixes-pênis", foram encontrados na região de Murtillar

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 15:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2023 às 15:40
Pescadores usaram as redes sociais para relatar a aparição de milhares de "peixes-pênis" na costa de uma praia Argentina.
Peixes-pênis
Peixes-pênis são encontrados na região de Murtillar Crédito: Reprodução Redes Sociais
Os "peixes", que são, na verdade, um verme marinho da espécie Urechis unicinctus, foram encontrados na região de Murtillar, na cidade de Rio Grande. 
Nas redes sociais, há relatos de aparições do animal na região desde 4 de julho, geralmente em tom de piada por causa do formato fálico. 
A "viralização" das fotos dos bichos fez com que jornais da região noticiassem a aparição. Na costa argentina, eles são usados como isca para pesca. 
A suspeita é de que os bichos, que geralmente ficam escondidos em tocas no oceano, tenham aparecido na costa por causa das tempestades que deixaram o mar agitado, segundo o portal Del Fuego Noticias. 
A espécie curiosa, que pode ter entre 10 e 30 centímetros, também é consumida na culinária de partes da Ásia, como na Coreia do Sul e na China.

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