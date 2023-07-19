Milhares de 'peixes-pênis' são achados em praia da Argentina

Pescadores usaram as redes sociais para relatar a aparição de milhares de "peixes-pênis" na costa de uma praia Argentina.

Peixes-pênis são encontrados na região de Murtillar Crédito: Reprodução Redes Sociais

Os "peixes", que são, na verdade, um verme marinho da espécie Urechis unicinctus, foram encontrados na região de Murtillar, na cidade de Rio Grande.

Nas redes sociais, há relatos de aparições do animal na região desde 4 de julho, geralmente em tom de piada por causa do formato fálico.

A "viralização" das fotos dos bichos fez com que jornais da região noticiassem a aparição. Na costa argentina, eles são usados como isca para pesca.

A suspeita é de que os bichos, que geralmente ficam escondidos em tocas no oceano, tenham aparecido na costa por causa das tempestades que deixaram o mar agitado, segundo o portal Del Fuego Noticias.