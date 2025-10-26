Mundo

Milei conquista vitória 'surpreendente' em eleições legislativas na Argentina

Após meses de incertezas — incluindo uma derrota nas eleições legislativas da província de Buenos Aires em 7 de setembro, escândalos de corrupção e uma crise econômica que exigiu a ajuda de Donald Trump — o presidente da Argentina teve uma sólida vitória nas eleições nacionais de meio de mandato neste domingo.

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 22:32

Javier Milei cumprimenta seus seguidores após seus fortes resultados eleitorais. Crédito: Reuters

Após meses de incertezas — incluindo uma derrota nas eleições legislativas da província de Buenos Aires em 7 de setembro, escândalos de corrupção e uma crise econômica que exigiu a ajuda de Donald Trump — o presidente da Argentina, Javier Milei, teve uma sólida vitória nas eleições nacionais de meio de mandato neste domingo (26/10).

Nesta votação, os argentinos renovaram metade da Câmara dos Deputados (127 legisladores) e um terço da Câmara Alta (24 senadores), mas, acima de tudo, deram seu apoio ao presidente atual.

De acordo com os resultados iniciais, com 91% dos votos apurados, o Libertad Avanza, partido governista, obteve 40,84% dos votos, com vitórias contundentes na cidade de Buenos Aires e nas províncias de Córdoba e Santa Fé.

A coalizão opositora Fuerza Pátria + aliados vinha em segundo, com 31,66%.

O jornal argentino Clarín classificou o resultado como um "triunfo surpreendente" do presidente, que "ganhou em quase todo o país". Analistas diziam acreditar que a sigla do presidente teria um desempenho inferior ao que foi registrado.

A maior surpresa foi como o partido de Milei diminuiu a diferença na província de Buenos Aires, principal distrito eleitoral do país, onde há quase um mês e meio havia perdido por 14 pontos para a oposição peronista e agora está à frente por menos de um ponto.

O pleito também foi marcado pela grande abstenção.

A Câmara Nacional Eleitoral informou que neste domingo, em um país onde o voto é obrigatório, apenas 66% do eleitorado votou.

Tradicionalmente, as eleições legislativas argentinas são consideradas um plebiscito do eleitorado ao governo, que busca ampliar o número de cadeiras no Congresso.

Com a vitória, Milei põe fim ao que analistas consideravam o pior momento de seu governo desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023.

Nos últimos meses, ele havia sofrido uma derrotana eleição legislativa da maior província do país, sinais de queda na popularidade, acusações de corrupção contra sua irmã, novas preocupações econômicas e problemas na relação com o Congresso.

null Crédito: Getty

Com esses resultados, o partido governista aumentará sua presença no Congresso, onde contou com os votos de seus aliados para aprovar seus projetos de lei nas duas primeiras eleições, embora o Senado permaneça sob controle da oposição.

Além disso, a eleição impacta severamente o governador da província de Buenos Aires, o peronista Axel Kicillof, que, após o sucesso de seu partido nas eleições regionais de 7 de setembro, se posicionou como o principal rival do presidente em sua provável tentativa de reeleição em 2027.

Internacionalmente, Milei também poderá demonstrar aos EUA que conta com o apoio majoritário do povo argentino para levar adiante as reformas econômicas pendentes.

Nas últimas semanas, Trump aprovou um pacote de ajuda financeira exclusivo dos EUA à Argentina para aliviar os crescentes problemas políticos e econômicos de Milei, com quem compartilha uma afinidade ideológica.

Até o momento, essa assistência consistiu na abertura de uma linha de swap cambial de US$ 20 bilhões entre os dois países e na alocação de aproximadamente US$ 1 bilhão para a compra de pesos argentinos, a fim de evitar uma maior desvalorização da moeda.

Esta reportagem está em atualização.

