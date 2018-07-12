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Aniversário

Malala cria conta no Instagram no dia em que completa 21 anos

Ativista faz visita ao Brasil e postou foto em Salvador

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:18

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:18
Malala na primeira foto publicada em seu Instagram, em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram
A ativista paquistanesa Malala Yousafzai criou um perfil próprio no Instagram, nesta quinta-feira, mesmo dia em que completa 21 anos. Em menos de duas horas o perfil da mais jovem vencedora do Nobel da Paz já tinha mais de 20 mil seguidores. A primeira foto compartilhada mostra a ativista em Salvador durante a visita que faz ao Brasil. A imagem foi curtida por mais de 10 mil pessoas. Antes do perfil próprio, a jovem usava a rede social com o perfil Malala Fund, ONG da ativista que luta pela igualdade de ensino para meninas. 
Malala desembarcou no Brasil para uma série de visitas para debater estratégias de empoderamento feminino na realidade brasileira. Após uma passagem por Salvador e São Paulo, Malala chegou ao Rio, nesta quarta-feira. Na cidade, a ativista visitou a comunidade Tavares Bastos, no Catete, onde pintou um desenho da vereadora Marielle Franco, assassinada junto com o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março.
 

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