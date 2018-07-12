Malala cria conta no Instagram no dia em que completa 21 anos

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai criou um perfil próprio no Instagram, nesta quinta-feira, mesmo dia em que completa 21 anos. Em menos de duas horas o perfil da mais jovem vencedora do Nobel da Paz já tinha mais de 20 mil seguidores. A primeira foto compartilhada mostra a ativista em Salvador durante a visita que faz ao Brasil. A imagem foi curtida por mais de 10 mil pessoas. Antes do perfil próprio, a jovem usava a rede social com o perfil Malala Fund, ONG da ativista que luta pela igualdade de ensino para meninas.