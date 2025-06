Indonésia

Malaio sobrevive a queda de 200 m no monte onde Juliana Marins morreu

Acidente aconteceu menos de uma semana após brasileira ser encontrada morta devido a uma queda na mesma rota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um alpinista malaio sobreviveu após cair de uma altura de 200 metros no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente aconteceu menos de uma semana após a brasileira Juliana Marins ser encontrada morta após cair de uma trilha na mesma rota.>

Relatos apontam que o alpinista caiu por cerca de 200 metros enquanto seguia a caminho do lago Segara Anak, formado após uma erupção vulcânica no local em 1257.>

Alpinista sofreu ferimentos graves após a queda. Segundo o jornal local Sinar Harian, o malaio fraturou o quadril e teve traumas na cabeça. O chefe do Parque Nacional do Monte Rinjani, Yarman Wasur, confirmou a ocorrência, identificada às 4h20 (horário de Brasília).>

"Relatos iniciais indicaram que a vítima ainda conseguia caminhar lentamente, apesar dos ferimentos nas pernas e na cabeça. [...] Nossa equipe foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros e realizar o resgate", afirma Yarman Wasur, chefe do Parque Nacional do Monte Rinjani.>

Trilha que dá acesso ao parque foi reaberta neste sábado (28). A escalada ao Monte Rinjani voltou a operar com o pedido de "segurança em primeiro lugar". No anúncio, o parque cobra que os turistas utilizem os trajetos oficiais, mas não revela se foram adotadas novas medidas para inibir as quedas.>