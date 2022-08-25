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Pandemia

Mais de 1 milhão de pessoas morreram por Covid neste ano no mundo, diz OMS

Diretor-geral da entidade lamentou perdas de vidas quando já existem vacinas disponíveis para evitar a doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 ago 2022 às 16:32

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 16:32

Mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo morreram pelo coronavírus entre janeiro e agosto deste ano, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (25). Em pronunciamento oficial, o diretor-geral Tedros Adhanom lamentou que se continue perdendo vidas para a doença, "quando temos todas as ferramentas necessárias para evitá-la".
Vila Velha é a cidade que mais vacina contra a Covid-19
Atualmente, o Brasil tem cerca de 84% da população total imunizada com uma dose Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação
"Não podemos dizer que estamos aprendendo com a doença diante deste trágico marco, depois de dois anos e meio. Mais uma vez, pedimos a todos os governos para fortalecerem os esforços na vacinação dos profissionais de saúde, idosos e demais populações de risco."
Tedros Adhanom - Diretor-geral da OMS
Desde que a pandemia do coronavírus foi anunciada pela OMS, mais de 6,4 milhões de pessoas morreram pela doença em todo o mundo. Para Adhanom, é imprescindível que os países mantenham os esforços para chegar a 70% da população total vacinada ao menos com uma dose do imunizante contra a Covid.

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Ainda segundo Adhanom, apenas dez países continuam com taxas de vacinação inferiores a 10% da população. Ele frisou, entretanto, que todas essas nações enfrentam algum tipo de crise humanitária. Em relação aos novos casos, a OMS ainda apontou que houve uma diminuição de 9% nas notificações em nível mundial.
O Brasil tem hoje cerca de 84% da população total imunizada com uma dose de vacina contra a Covid, enquanto pouco mais de 79% completaram o esquema vacinal primário com duas doses ou o imunIzante da Janssen, de aplicação única. Ao todo, o país já teve mais de 683 mil vítimas da doença.

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