Mais de 1 milhão de pessoas morreram por Covid neste ano no mundo, diz OMS

"Não podemos dizer que estamos aprendendo com a doença diante deste trágico marco, depois de dois anos e meio. Mais uma vez, pedimos a todos os governos para fortalecerem os esforços na vacinação dos profissionais de saúde, idosos e demais populações de risco."

O Brasil tem hoje cerca de 84% da população total imunizada com uma dose de vacina contra a Covid, enquanto pouco mais de 79% completaram o esquema vacinal primário com duas doses ou o imunIzante da Janssen, de aplicação única. Ao todo, o país já teve mais de 683 mil vítimas da doença.