OMS alerta sobre aumento de mortes por Covid-19 nas Américas

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou nesta quarta-feira (1º) que "há tendências preocupantes" na pandemia da Covid-19, entre elas um aumento nas mortes pela doença nas Américas. Durante entrevista coletiva da entidade, ele também mencionou uma alta nas vítimas do vírus na região oeste do Pacífico e na África.
Tedros Adhanom disse que o número de casos e mortes pela Covid-19 reportados continua a diminuir, mas alertou que isso ocorre em um contexto de queda no número de testes para a doença em muitos países.
"A pandemia da Covid-19 não terminou", ressaltou, pedindo que todos os países continuem a manter serviços de testes e sequenciamento de vírus, a fim de se ter uma visão mais clara sobre a disseminação e as mudanças no vírus. Além disso, reforçou a importância de se vacinar mais, sobretudo funcionários do setor de saúde, as pessoas mais velhas e outros grupos de risco.
Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne informou que na semana passada houve 1.087.390 casos da doença e 4.155 mortes por covid-19 nas Américas. "Isso representa uma alta de 10,4% no número de casos e de 14% nas mortes", alertou.
Etienne ressaltou o fato de que já existem instrumentos disponíveis para enfrentar esse quadro, como a vacinação e medidas profiláticas, entre elas o uso de máscaras e o distanciamento social.
VARÍOLA DOS MACACOS
A OMS também comentou, em sua entrevista coletiva, sobre a varíola dos macacos. Tedros Adhanom disse que já há "mais de 550 casos reportados" da doença, em 30 países nos quais a doença não é endêmica. Ele informou que há investigações em andamento, mas notou que os dados até agora sugerem que pode ter havido transmissão não detectada "por algum tempo" da doença.
Até agora, a maioria dos casos da varíola dos macacos ocorreu entre homens que tiveram relação sexual com outros homens que tinham sintomas da doença. Tedros Adhanom ressaltou, contudo, que é preciso lutar contra qualquer estigma e explicou que "qualquer um pode ser infectado com varíola dos macacos se tiver contato físico próximo com alguém infectado".
A diretora da Opas, Carissa Etienne, também comentou sobre a varíola dos macacos. Segundo ela, especialistas estão avaliando como ocorreu a disseminação recente desse vírus por vários países em que a doença não é endêmica. Para a autoridade, esse surto "deve ser passível de se conter".
Além disso, Etienne disse que a Opas também ajuda os países da região a lidarem com eventuais casos e preveni-los, enquanto também fornece informações sobre como as pessoas podem se manter seguras diante do problema. "O risco para o público geral segue baixo neste momento, mas precisamos continuar vigilantes", comentou.