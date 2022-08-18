Vacinação de bebês contra Covid-19 avança na Anvisa

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se reuniu nesta quinta-feira (18) com representantes da Pfizer e com especialistas para analisar os dados disponíveis da vacina Comirnaty, contra o coronavírus , em bebês de seis meses a crianças de quatro anos.

O encontro representa um avanço no processo de análise do imunizante, já utilizado nessa faixa etária nos Estados Unidos

Participaram a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), a SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e Abrasco (Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva). Em uma primeira etapa, a Pfizer apresentou as informações disponíveis. Na segunda, ficaram apenas os técnicos e os especialistas debatendo os dados.

O laboratório entrou com o pedido de análise da vacina a partir dos seis meses no final de julho. Desde 1° de agosto a agência avalia a possibilidade, em um processo que dura em média 30 dias.

Segundo a empresa, o pedido tem como base um estudo realizado com 4.526 crianças dessa faixa etária em um momento em que a ômicron já era a variante predominante.