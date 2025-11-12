Mundo

Maior navio de guerra do mundo chega à América Latina e Maduro eleva alerta militar na Venezuela

Embarcação se soma ao maior destacamento militar dos Estados Unidos na região em décadas, visto como forma de pressionar Maduro.

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:03

Segundo os EUA, o USS Gerald R. Ford é a plataforma de combate mais capaz, versátil e letal do mundo Crédito: Getty Images

O maior navio de guerra do mundo, o USS Gerald R. Ford, chegou na terça-feira (11/11) à América Latina, o que alguns analistas veem como mais um passo na recente escalada militar dos Estados Unidos na região.

A Marinha dos Estados Unidos informou, em um comunicado nesta terça-feira, que o navio entrou na zona do Comando Sul, que abrange a América Latina e o Caribe, três semanas após a ordem de seu deslocamento para a região.

Os EUA realizaram o maior reforço militar em décadas no Caribe e executaram uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas com o narcotráfico no Caribe e no Pacífico Leste.

Houve pelo menos 19 ataques que provocaram a morte de 75 pessoas em águas internacionais.

O USS Gerald R. Ford se junta a outros navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves caças F-35 que estão operando na região nas últimas semanas.

Washington não apresentou provas do alegado uso ilícito dessas embarcações nem detalhes sobre as pessoas a bordo, e muitos analistas acreditam que o uso da força militar também é uma tentativa de pressionar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro — a quem o governo acusa de ser chefe de uma organização de narcotráfico — e tentar derrubá-lo.

Maduro nega as acusações e afirmou que os Estados Unidos "estão fabricando uma guerra" contra a Venezuela.

A Venezuela e a Colômbia alertaram que a mobilização militar pode desencadear um conflito em larga escala, e aumentaram as especulações se os EUA realizarão ataques diretos em território venezuelano.

O governo venezuelano anunciou na terça uma mobilização militar em nível nacional para contrabalançear a presença naval americana no seu litoral.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, informou que ordenou a "plena prontidão operacional" de todos os recursos militares do país e aéreos, navais, fluviais e de mísseis; sistemas de armas; unidades militares; Milícia Boliviariana; órgãos de segurança cidadão e os comandos de Defesa Integral".

Como é o USS Gerald R. Ford

O porta-aviões do USS Gerald Ford. Navio pode pesar até 100 mil toneladas Crédito: Alyssa Joy / US Navy

Segundo a Marinha dos Estados Unidos, o USS Gerald R. Ford é "a plataforma de combate mais capaz, versátil e letal do mundo".

Começou a operar em 2017, em uma cerimônia que contou com a presença de Trump, então em seu primeiro mandato.

O nome do navio se deve a uma homenagem ao 38° presidente dos Estados Unidos, Gerald R. Ford.

O porta-aviões é movido a energia nuclear e tem mais de 335 metros de comprimento. A efeito de comparação, o HMS Queen Elizabeth, o maior navio de guerra construído pelo Reino Unido, mede 280 metros.

O USS Gerald R. Ford pode pesar até 100 mil toneladas.

O navio custou cerca de US$ 13 bilhões e transporta armamentos como mísseis de autodefesa ESSM e o sistema de armas de curto alcance CIWS.

Segundo a Reuters, o porta-aviões pode abrigar aproximadamente 5.000 militares.

*Com informação de Kayla Epstein e Josh Cheetham.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta