Lula e Trump conversam por telefone; o que se sabe

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:32
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (6/10) de uma videoconferência com seu homólogo americano Donald Trump.
De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a conversa foi "positiva".
Passaram-se mais de dez dias desde que Trump mencionou em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) a possibilidade de um encontro com Lula.
Na ocasião, o republicano disse que um encontro poderia acontecer na "semana que vem", prazo que terminou no sábado (4/6).
Naquele dia, em 23 de setembro, Trump contou que havia interagido com Lula por alguns breves segundos nos bastidores da assembleia, em Nova York.
O americano, que discursou logo após o brasileiro, disse diante do plenário da ONU que ambos tiveram uma "química excelente", trocaram um abraço e combinaram o encontro.
