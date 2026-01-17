Mundo

Lula é convidado por Trump para integrar 'Conselho de Paz' para Gaza; veja quem mais pode fazer parte

Convite marca mais uma etapa da retomada de relações entre Brasil e Estados Unidos, após a retirada de parte das tarifas impostas por Trump para a importação de produtos brasileiros pelos EUA.

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:11

Convite de Trump a Lula para compor conselho de Gaza chegou ao brasileiro através da Embaixada do Brasil em Washington Crédito: Getty Images

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado por Donald Trump para compor o "Conselho de Paz" para Gaza.

O convite, que foi confirmado pelo Itamaraty, foi recebido pelo brasileiro através da Embaixada do Brasil em Washington.

Ainda não há informações sobre se Lula aceitará participar do conselho, mas o convite marca mais uma etapa da retomada de relações entre Brasil e Estados Unidos, após a retirada de parte das tarifas impostas por Trump para a importação de produtos brasileiros pelos EUA.

Além de Lula, teriam sido convidados a participar do "Conselho de Paz":

o presidente argentino Javier Milei;

o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer;

o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan;

o presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi;

e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Haverá também um "Conselho Executivo de Gaza" separado, responsável por supervisionar todo o trabalho em campo de outro grupo administrativo, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (CNAG), encarregado da governança temporária de Gaza e sua reconstrução.

Trump atuará como presidente desse Conselho Executivo, que faz parte de seu plano de 20 pontos para encerrar a guerra entre Israel e o Hamas.

Espera-se que o Conselho da Paz fique acima desses dois órgãos executivos e seja composto por diversos líderes mundiais.

Nenhuma mulher e nenhum palestino foram anunciados até o momento para o grupo, mas a Casa Branca afirmou que membros adicionais serão anunciados nas próximas semanas.

Saiba quem já foi anunciado para o Conselho Executivo de Gaza:

Tony Blair

null Crédito: BBC/Monika Ghosh

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair era há muito tempo cotado como um potencial membro do conselho de Trump para gaza, com o presidente dos EUA confirmando em setembro que ele havia manifestado interesse em integrar o grupo.

O ex-líder do Partido Trabalhista britânico foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007 e levou o país à Guerra do Iraque em 2003, uma decisão que pode fazer com que alguns considerem sua presença no conselho controversa.

Após deixar o cargo, ele atuou como enviado para o Oriente Médio do Quarteto de potências internacionais — Nações Unidas, União Europeia, EUA e Rússia — de 2007 a 2015.

Blair já descreveu os planos de Trump para Gaza como a "melhor chance de acabar com dois anos de guerra, miséria e sofrimento".

Em um comunicado, o britânico disse estar "honrado" por ser nomeado para o conselho executivo e agradeceu ao presidente Trump por sua liderança na criação do grupo.

Marco Rubio

null Crédito: Getty Images

Como Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio é fundamental para a abordagem da administração Trump em relação à política externa.

Antes do retorno de Trump ao cargo, Rubio havia se manifestado contra um cessar-fogo em Gaza, afirmando que queria que Israel "destruísse todos os elementos do Hamas que conseguisse alcançar".

Mas, desde então, ele elogiou a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, assinado em outubro, como o "melhor" e "único" plano.

Também em outubro, Rubio criticou uma iniciativa do parlamento israelense para a anexação da Cisjordânia ocupada.

Steve Witkoff

null Crédito: Reuters

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, magnata do setor imobiliário e parceiro de golfe de Trump, também fará parte do Conselho Executivo de Gaza.

No início deste mês, Witkoff anunciou o início da segunda fase do plano de Trump para acabar com a guerra em Gaza, acrescentando que ela contemplaria a reconstrução e a desmilitarização completa de Gaza, incluindo o desarmamento do Hamas.

Ele acrescentou que espera que o Hamas "cumpra integralmente suas obrigações" sob o acordo, ou enfrente "sérias consequências".

Witkoff tem sido uma figura central nos esforços liderados pelos EUA para negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo uma reunião de cinco horas com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou, em dezembro.

Jared Kushner

null Crédito: EPA

Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, também desempenhou um papel fundamental nas negociações de política externa do governo Trump.

Ao lado de Witkoff, Kushner frequentemente atuou como mediador dos EUA nas guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Gaza, e agora também fará parte do Conselho Executivo de Gaza.

Em novembro, ele se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para discutir os principais pontos de atrito no acordo de paz.

Em uma palestra na Universidade de Harvard em 2024, Kushner disse: "As propriedades à beira-mar de Gaza poderiam ser muito valiosas... se as pessoas se concentrassem em construir meios de subsistência."

Marc Rowan

null Crédito: Getty Images

O bilionário Marc Rowan é o CEO da Apollo Global Management, uma grande empresa de private equity — tipo de empresa especializada na compra de participações em empresas privadas — com sede em Nova York.

Rowan era visto como um possível candidato a secretário do Tesouro dos EUA para o segundo mandato de Trump.

Ajay Banga

null Crédito: Getty Images

Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, assessorou diversos políticos americanos de alto escalão, incluindo o presidente Barack Obama, durante sua longa carreira.

Nascido na Índia em 1959, Banga tornou-se cidadão americano em 2007 e, posteriormente, atuou como CEO da Mastercard por mais de uma década.

O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, o indicou para liderar o Banco Mundial em 2023.

Robert Gabriel

Robert Gabriel, conselheiro de segurança nacional dos EUA, será o último membro do "conselho executivo fundador".

Gabriel trabalha com Trump desde sua campanha presidencial de 2016, pouco depois da qual, segundo a PBS, tornou-se assistente especial de Stephen Miller, outro dos principais conselheiros atuais de Trump.

Nickolay Mladenov

null Crédito: Getty Images

Embora não faça parte do Conselho Executivo, Nickolay Mladenov, político búlgaro e ex-enviado das Nações Unidas para o Oriente Médio, será o diretor-geral do Conselho da Paz em Gaza, segundo informou a Casa Branca.

Ele integrará o Conselho Executivo de Gaza e supervisionará um comitê tecnocrático palestino independente, composto por 15 membros, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG), encarregado de gerenciar a governança cotidiana da Gaza pós-guerra.

O NCAG será liderado por Ali Shaath, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina (AP), que governa partes da Cisjordânia ocupada que não estão sob controle israelense.

