Lula compara situação em Gaza a Holocausto e Israel convoca embaixador; entenda o que aconteceu

Fala de Lula foi feita durante uma entrevista após a cúpula Crédito: Reuters

A fala foi feita durante uma entrevista Adis Abeba (Etiópia), onde o presidente participou neste fim de semana de uma reunião da cúpula da União Africana.

Lula já havia falado sobre a situação dos palestinos em seu discurso, mas a fala durante a entrevista gerou uma forte reação de Netanyahu, que convocou o embaixador brasileiro em Israel para prestar explicações.

Mais de 28,8 mil palestinos, incluindo civis, mulheres e crianças, morreram durante os mais recentes ataques de Israel à Faixa de Gaza . O país iniciou uma guerra contra o Hamas em outubro após a morte de 1.200 pessoas e o sequestro de 253 reféns em um ataque do grupo em Israel.

Entenda a fala de Lula sobre o conflito e a reação de Israel.

O que Lula disse

Lula havia questionado a decisão de alguns países de suspender verbas à agência da ONU que dá assistência aos palestinos, a UNRWA.

A suspensão havia acontecido porque Israel acusou funcionários da agência de envolvimento com o Hamas.

Lula afirmou que a ajuda humanitária aos palestinos não pode ser suspensa e disse que, se confirmado que houve erros na UNRWA, deve haver responsabilização.

“Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar a contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente?”, disse o presidente.

“E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na Faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio?”, afirmou.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus."

“Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças. Se teve algum erro nessa instituição que recolhe o dinheiro, apura-se quem errou. Mas não suspenda a ajuda humanitária para o povo que tá há quantas décadas tentando construir o seu Estado”, disse o presidente.

Lula também reiterou que condena o Hamas e os ataques realizados por eles.

"O Brasil condena o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que Israel está fazendo na Faixa de Gaza", disse.

No sábado (17), Lula havia se encontrado com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh.

O Palácio do Planalto afirmou que o presidente brasileiro condenou ataques do Hamas durante a reunião e reiterou a necessidade de paz no Oriente Médio e necessidade da criação de um Estado Palestino. Shtayyeh agradeceu a Lula pela solidariedade com o povo palestino, segundo o governo brasileiro.

Por que a fala causou tanta controvérsia?

O genocídio de mais de 6 milhões de judeus e outros milhões pessoas (entre gays, comunistas, ciganos e outros grupos perseguidos pelo nazismo) durante a Segunda Guerra Mundial é um tema bastante sensível.

A fala de Lula gerou uma forte reação de instituições judaicas, que afirmam que comparar a situação dos palestinos afetados pelos ataques de Israel com o genocídio de judeus feito pelos nazista é uma forma de "banalizar o Holocausto".

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) emitiu uma nota de repúdio à fala de Lula, na qual defendeu as ações de Israel.

"Os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de mil pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua carta de fundação a eliminação do Estado judeu", diz o comunicado da entidade.

"Essa distorção perversa da realidade ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes", afirmou.

O presidente do Museu do Holocausto em Jerusalém, Dani Dayan, afirmou que a fala de Lula é "vergonhosa" e uma "combinação de ódio e ignorância".

Ministros do governo defenderam Lula nas redes sociais.

"Todo meu apoio às preocupações do presidente Lula em relação ao conflito que vem cruelmente atingindo civis na Faixa de Gaza, vítimas do governo de extrema-direita de Israel", escreveu Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) na rede social X.

"A fala do presidente Lula sobre o que está acontecendo em Gaza é corajosa e necessária. Já são mais de 20 mil mortos palestinos através de ataques promovidos por Israel. Que esse posicionamento incentive outros países a condenarem a desumanidade que estamos vendo dia após dia", disse Sônia Guajajara (Povos Indígenas), também no X.

Qual foi a resposta de Israel?

O atual presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, emitiu um comunicado criticando a fala de Lula e convocou o embaixador brasileiro em Israel para uma reunião na segunda-feira.

“A comparação entre Israel e o Holocausto dos nazistas e de Hitler está ultrapassando a linha vermelha”, afirmou Netanyahu em um comunicado. "Israel luta por sua defesa e garantia do seu futuro até a vitória completa."

Ele disse ainda que a "banalização do Holocausto é a uma tentativa de prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender".

28,8 mil pessoas morreram após ataques israelenses em Gaza Crédito: Getty Images

Como fica a relação diplomática entre Brasil e Israel?

O Brasil sempre teve relações diplomáticas amigáveis tanto com Israel quanto com autoridades palestinas, sendo defensor da solução do conflito através da convivência de dois Estados: Israel e um Estado palestino.

Após os ataques do Hamas em Israel, o Brasil condenou as ações do grupo, que deixaram 1.200 mortos e 253 reféns.

Desde então, o Brasil vem criticando também a contraofensiva israelense, que já deixou 28,8 mortos na Faixa de Gaza.

A posição oficial brasileira é em favor de um cessar-fogo na região.

O Brasil também apoiou o caso da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça no passado.

A África do Sul acusou Israel de genocídio contra os palestinos na ação, que autorizada a continuar pela Corte em janeiro.

O tribunal instruiu Israel a impedir os seus militares de cometerem atos que possam ser considerados genocidas, a prevenir e punir o incitamento ao genocídio e a permitir a assistência humanitária ao povo de Gaza.

Mas o tribunal não chegou a apelar a Israel para que suspenda imediatamente as suas operações militares em Gaza, como era desejo do país africano.

A convocação do embaixador brasileiro em Israel para reunião após a fala de Lula é vista por analistas como uma "medida drástica". Espera-se que o "desconforto" gerado pela fala de Lula seja resolvido na reunião.

O ex-embaixador do Brasil em Londres e diplomata Rubens Barbosa afirmou à GloboNews que a fala de Lula foi "improvisada" e que o Itamaraty não compartilha dessa visão.

"É uma situação delicada. Eu não creio que esse incidente possa afetar as relações entre o Estado de Israel e o Estado brasileiro, porque há muitos interesses em jogo, inclusive na área de Defesa", disse Barbosa à GloboNews.

Enquanto isso, a situação em Gaza continua dramática. A Organização Mundial de Saúde disse que o hospital Nasser deixou de funcionar após um ataque israelita. As Forças de Defesa Israelense disseram que sua operação era “precisa e limitada” e acusou o Hamas de “usar cinicamente hospitais para o terror”.