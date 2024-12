Encontro de líderes

Lula chama fome de chaga da humanidade e pede 'coragem de agir' ao G20

Presidente discursou na abertura da cúpula de chefes de Estado do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana, no Rio de Janeiro

3 min de leitura min de leitura

RIO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou os membros do G20 nesta segunda-feira (18) para que sejam mais atuantes para acabar com a fome no mundo, pedindo que os líderes tenham "coragem de agir".

O mandatário também chamou a fome de "chaga que envergonha a humanidade" e acrescentou que é inaceitável que essa condição persista, em um mundo que tem gastos militares na ordem de US$ 2,4 trilhões.

"O G20 representa 85% dos US$ 110 trilhões do PIB mundial. Também responde por 75% dos US$ 32 trilhões do comércio de bens e serviços e dois terços dos 8 bilhões de habitantes do planeta. Compete aos que estão de volta nesta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza", afirmou o presidente

Presidente Lula no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e 1ª Sessão da Reunião de Líderes do G20 https://t.co/SORZHAQaoC — Lula (@LulaOficial) November 18, 2024

Lula discursou na abertura da cúpula de chefes de Estado do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana.

O Brasil ocupa neste ano a presidência do bloco, que teve cerca de 150 reuniões de nível técnico e ministerial, em diferentes cidades brasileiras.

O evento foi aberto com a sessão para discutir o combate à fome e à pobreza, quando também foi lançada a Aliança Global Contra a Fome, uma iniciativa da presidência brasileira para enfrentar o problema.

"A Aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir", disse o presidente.

Lula citou número da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) que apontam "um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas".

"Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Em um mundo cujos gastos militares chegam a 2,4 trilhões de dólares, isso é inaceitável", declarou.

Em sua fala, o brasileiro lembrou que participou pela primeira vez do G20 em 2008, em Washington, e que constatou agora, passados 16 anos, que "o mundo está pior".

"Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. Há desigualdades sociais, raciais e de gênero", afirmou.

A cúpula dos chefes de Estado tem início em meio aos impasses e tensas discussões entre os negociadores dos países para a elaboração de um comunicado conjunto.

A guerra na Ucrânia é um dos principais impasses. A pressão sobre a presidência brasileira aumentou nos últimos dias, com a recente escalada no conflito, com líderes europeus exigindo uma condenação mais forte das ações russas.

Além disso, a delegação argentina, orientada pelo ultraliberal Javier Milei, passou a bloquear vários temas da negociação e ameaça a divulgação de um comunicado conjunto. Um dos pontos de oposição argentina é a proposta de taxação de grandes fortunas.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta