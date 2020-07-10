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Coronavírus

Líder chavista anuncia que testou positivo para Covid-19

Diosdado Cabello é um dos mais importantes aliados do presidente Nicolás Maduro e considerado por muitos o número 2 do regime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:07

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:07

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello. foi infectado pelo coronavírus
O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, foi infectado pelo coronavírus Crédito: Reuters/Folhapress
Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, disse nesta quinta (9), que foi infectado pelo coronavírus. "Informo que, após realizar os exames correspondentes, tive resultado positivo para Covid-19", escreveu o líder chavista no Twitter. Cabello é um dos mais importantes aliados do presidente Nicolás Maduro e considerado por muitos o número 2 do regime. Além dele, o governador do Estado de Zulia, Omar Prieto, também anunciou nesta quinta que testou positivo para o vírus.

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