Líder chavista anuncia que testou positivo para Covid-19

Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, disse nesta quinta (9), que foi infectado pelo coronavírus. "Informo que, após realizar os exames correspondentes, tive resultado positivo para Covid-19", escreveu o líder chavista no Twitter. Cabello é um dos mais importantes aliados do presidente Nicolás Maduro e considerado por muitos o número 2 do regime. Além dele, o governador do Estado de Zulia, Omar Prieto, também anunciou nesta quinta que testou positivo para o vírus.