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Coronavírus

Pela 1ª vez, Chile tem mais de 3 mil casos diários de Covid-19

Com os dados, o total de casos chegou a 306 mil - ultrapassando Reino Unido e Espanha, se tornado o sexto país mais contaminado do mundo

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:00
Coronavírus - Covid19
Chile registra mais de 3 mil novos casos de coronavírus Crédito: PIRO4D/Pixabay
O Chile registrou nesta quinta-feira (9), pela primeira vez, mais de 3 mil novos casos diários de Covid-19 - ao todo, foram 3.133 infecções e 109 mortes em 24 horas. Com os dados, o total de casos chegou a 306 mil - ultrapassando Reino Unido e Espanha, se tornado o sexto país mais contaminado do mundo. Um dos casos mais dramáticos é da Codelco, a estatal chilena de mineração de cobre, que já registrou 3 mil funcionários com coronavírus. O sindicato dos mineradores renovou ontem os pedidos por mais segurança no processo de extração.

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