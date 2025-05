Mundo

Keeta, a delivery chinesa que quer desafiar o IFood e o 99Food no Brasil

O anúncio da plataforma chinesa é o segundo investimento bilionário no setor de delivery de comidas no Brasil em um mês.

A empresa chinesa Meituan anunciou na segunda-feira (12/05) que vai investir US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) no Brasil nos próximos cinco anos para lançar a sua marca de delivery Keeta.>

"O Brasil é um mercado enorme com grande potencial", disse Wang Xing, fundador e CEO da Meituan, segundo o jornal chinês Daily China.>

"A Keeta visa aprimorar a experiência do consumidor, apoiar o crescimento de restaurantes locais e criar mais oportunidades de emprego.">

Segundo o anúncio, a Keeta construirá uma rede nacional de delivery de comida no Brasil e fornecerá aos parceiros locais um conjunto de ferramentas digitais e de marketing para expandir seus negócios.>

"Estamos entusiasmados em levar nossa experiência em entrega de comida e tecnologia avançada para novos mercados como o Brasil, assim como fizemos na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. Estamos ansiosos para oferecer mais opções aos consumidores brasileiros e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.">

A marca também estreou na Arábia Saudita em setembro de 2024, onde agora cobre as principais cidades do país.>

A Meituan é uma das maiores empresa de delivery de refeições no mundo. Ela tem 770 milhões de usuários ativos na China. A empresa está listada na Bolsa de Hong Kong e teve receita de US$ 46 bilhões em 2024. Na China, a empresa realiza entrega também com drones.>