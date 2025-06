Mundo

'Na guerra, nem sempre acontece o que a gente quer', diz Lula sobre exigência da Rússia de ficar com parte do território da Ucrânia

Questionado sobre o estado atual das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, Lula reiterou a posição brasileira de apoio a um cessar-fogo imediato, mas ponderou que, em situações de guerra, os lados precisam aceitar que nem sempre terão tudo o que desejam

"Eu, sinceramente, acho que no subconsciente, ou melhor, no inconsciente de todos os líderes políticos do mundo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que as condições do acordo já estão colocadas. O que está faltando é coragem das pessoas dizerem o que querem", seguiu o presidente brasileiro, acrescentando que "é muito difícil quando você começa uma coisa, parar".>