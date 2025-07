Mundo

Juliana Marins ficou 32 horas viva após queda em trilha na Indonésia, estimam peritos brasileiros

Em entrevista coletiva ao lado de irmã da vítima, peritos afirmaram que a jovem já estava morta por volta de meio-dia de 22 de junho, no horário local.

De acordo com Reginaldo Franklin Pereira, perito legista, e Nelson Massini, assistente de perícia, Marins morreu por politraumatismo — ou seja, com danos por todo o corpo. >

Pereira e Massini, que assinaram o laudo do Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, do Rio de Janeiro, participaram de uma entrevista coletiva ao lado da irmã de Juliana, Mariana Marins.>

Irmã reclama de demora em atendimento da Defesa Civil local

"Só queria lamentar o vazamento do laudo para a mídia, para a imprensa, antes que fosse visto pela família. É um processo sobre sigilo de justiça. Então, fica meu apelo para que isso não aconteça com outras famílias novamente, porque é um momento muito ruim a gente receber um laudo não oficialmente, como a gente deveria ter recebido. Espero que próximos processos sob sigilo sejam realmente sob sigilo", disse Mariana.>

Em seguida, Mariana Marins detalhou a cronologia do acidente da irmã, afirmando que ele começou com uma "queda bem grande" em uma parede rochosa. >

Ainda de acordo com ela, há duas equipes de resgate que podem atuar no Parque Nacional do Monte Rinjani: uma do próprio parque, composto por voluntários e moradores locais que prestam primeiros socorros mais simples; e a Defesa Civil, chamada na Indonésia de Basarnas, que consegue fazer resgates mais complexos, usando por exemplo a técnica da ancoragem.>