Juíza bloqueia plano do governo Trump de deter crianças imigrantes

A juíza do distrito disse que as novas regras não cumprem o Acordo Flores, que ordena ao governo deixar as crianças em liberdade, sob tutela de um familiar que viva no país