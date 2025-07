Mundo

Jornalistas que contribuem para a BBC estão passando fome em Gaza

Organizações de notícias afirmam que jornalistas locais estão cada vez mais incapazes de se alimentar em Gaza, enfrentando as mesmas 'circunstâncias terríveis que aqueles que estão cobrindo'.

A BBC News e três das principais agências de notícias do mundo manifestaram uma preocupação desesperadora com os jornalistas em Gaza , que, segundo afirmam, estão cada vez mais incapazes de alimentar a si mesmos e suas famílias.>

Aqueles que estão cobrindo o conflito a partir de Gaza agora enfrentam a fome e "as mesmas circunstâncias terríveis que as pessoas que estão cobrindo", informa uma declaração conjunta da BBC News, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) e Reuters.>