Israel e Hezbollah abrem nova frente de guerra e Irã segue ataques na região; o que aconteceu até agora

Hezbollah, aliado do Irã, dispara mísseis contra alvos em Israel, que responde com ataques aéreos contra alvos do grupo no Líbano.

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:11

Imagem de satélite mostrando os danos ao complexo do Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, em Teerã, que foi morto no fim de semana Crédito: Airbus DS 2026

O conflito está se espalhando pelo Oriente Médio após o assassinato do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, por ataques de Israel e dos EUA contra a liderança e as forças armadas do país.

Uma nova frente na guerra começou durante a noite de domingo para segunda-feira, depois que o Hezbollah — o grupo paramilitar xiita libanês apoiado pelo Irã — disparou mísseis contra a cidade israelense de Haifa.

O Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto depois que Israel e os EUA lançaram um ataque de grande escala e contínuo contra a liderança e as forças armadas do Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às forças iranianas que deponham as armas e que o povo iraniano se levante contra o governo.

O Irã respondeu disparando mísseis e drones contra alvos dos EUA e aliados em toda a região, visando Israel, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

No domingo, Israel disse ter lançado novos ataques contra "o coração de Teerã", enquanto os ataques iranianos em toda a região também continuavam.

Confira abaixo o que aconteceu na região até agora.

Quais são os acontecimentos mais recentes?

Na noite de domingo (1/3), o Hezbollah lançou mísseis contra a cidade israelense de Haifa.

Israel respondeu com um amplo ataque aéreo. Um reduto do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute foi alvo dos mísseis, assim como áreas próximas ao aeroporto da cidade.

No sul do país, Israel ordenou a evacuação de moradores de mais de 50 vilarejos libaneses, além de realizar ataques aéreos nessas áreas.

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou nesta segunda-feira (2/3) que os ataques israelenses em Beirute e no sul do Líbano mataram pelo menos 31 pessoas e deixaram 149 feridas.

O Exército israelense afirmou que mantém uma "campanha ofensiva" contra o Hezbollah que provavelmente durará vários dias, segundo o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir.

"Iniciamos uma campanha ofensiva contra o Hezbollah. Não estamos mais na defensiva, agora passamos ao ataque", disse.

"Precisamos nos preparar para vários dias de combate, muitos mesmo. Precisamos de uma forte prontidão defensiva e de um preparo ofensivo contínuo, em ondas."

No Kuwait, as autoridades do país disseram que "vários aviões de combate americanos caíram esta manhã".

Segundo o Ministério da Defesa do Kuwait, as tripulações "sobreviveram ilesas" e foram transferidas para hospitais, onde estão em estado de saúde "estável".

O Ministério da Defesa disse que está coordenando suas ações com os EUA e que segue investigando as "causas do incidente".

Nesta segunda-feira, os ataques iranianos na região continuam — com relatos de explosões no Bahrein e em Dubai, e fumaça vista perto da embaixada dos EUA no Kuwait.

No Chipre, uma base força aérea do Reino Unido foi atacada por um drone. O presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, disse que um "veículo aéreo não tripulado Shahed" colidiu com as instalações militares britânicas em Akrotiri, "causando danos materiais leves".

Shaheds são drones iranianos. A base está localizada em uma parte do Chipre que é território soberano britânico, formalmente conhecida como Áreas de Soberania Britânica de Akrotiri e Dhekelia.

Por que os EUA e Israel atacaram o Irã?

Trump afirmou que o objetivo da operação é "garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear".

"Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis. Ela será totalmente destruída novamente", disse Trump em um vídeo de oito minutos publicado no Truth Social na manhã de sábado (28/2).

O presidente americano também alertou as forças armadas iranianas para que deponham suas armas em troca de "imunidade completa" ou "enfrentem morte certa".

Em seguida, ele incitou o povo iraniano a se preparar para derrubar o regime: "Quando terminarmos, tomem o poder. Será de vocês. Esta será provavelmente a única chance de vocês por gerações."

A enorme operação militar — que os EUA apelidaram de Operação Fúria Épica — ocorre após semanas de ameaças de Trump de que ordenaria uma ação militar se o Irã não concordasse com um novo acordo sobre seu programa nuclear.

O Irã afirmou repetidamente que suas atividades nucleares são inteiramente pacíficas.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA disse que tinha como objetivo "desmantelar o aparato de segurança do regime iraniano, priorizando locais que representassem uma ameaça iminente". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel e os EUA lançaram a "operação para eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irã".

O que está acontecendo no Irã?

Explosões foram relatadas em diversas áreas do país no sábado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram explosões e colunas de fumaça preta na capital, Teerã, além de Karaj, Isfahan e Qom, no centro do país, e Kermanshah, no oeste.

Os locais alvejados incluem instalações da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), de defesa aérea, locais de lançamento de mísseis e drones e campos aéreos militares.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que cerca de 200 caças participaram de um "amplo ataque contra o conjunto de mísseis e os sistemas de defesa" no oeste e centro do Irã.

Na noite de sábado, Trump anunciou a morte do aiatolá Ali Khamenei, e isso foi confirmado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã em um comunicado divulgado pela mídia estatal na manhã de domingo.

O Irã também está enfrentando um bloqueio de internet quase total, o que dificulta a obtenção de informações confiáveis ​​e atualizadas para fora do país.

A Organização de Aviação Civil do Irã informou que seu espaço aéreo está fechado até novo aviso.

Mais de 200 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas em todo o país no sábado, segundo o Crescente Vermelho. Pelo menos 153 pessoas morreram em uma explosão em uma escola no sul do Irã no sábado, de acordo com autoridades.

Cerca de 40 autoridades iranianas foram mortas nos ataques até agora, segundo uma fonte de inteligência e uma fonte militar citadas pela rede americana CBS News.

As Forças de Defesa de Israel divulgaram o nome de sete altos funcionários da defesa iraniana entre os mortos, incluindo o secretário do Conselho de Defesa do Irã, Ali Shamkhani, o ministro da Defesa, Brigadeiro-General Aziz Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), General Mohammad Pakpour.

Os militares israelenses disseram que os ataques de sábado "abriram caminho" para atingir Teerã e que os ataques de domingo se concentraram na região central da cidade. Não foram divulgados números de vítimas no domingo dentro do Irã, mas Israel afirmou que centros de comando e infraestrutura militar foram destruídos.

Trump também disse que nove navios da marinha iraniana foram afundados e que o quartel-general da Marinha foi destruído.

Desde então, a Guarda Revolucionária Islâmica nomeou Ahmad Vahidi como seu novo comandante.

Qual foi a resposta do Irã?

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acusou Israel e os EUA de lançarem uma guerra "totalmente não provocada, ilegal e ilegítima".

"Nossas poderosas forças armadas estão preparadas para este dia e darão aos agressores a lição que merecem", escreveu ele no X.

O Irã usou mísseis balísticos e drones para lançar ataques em larga escala contra aliados e instalações dos EUA em todo o Golfo, após o assassinato de seu líder supremo.

Inúmeros ataques foram realizados contra Israel, um dos quais destruiu uma sinagoga na cidade de Beit Shemesh e matou pelo menos nove pessoas. Outras 450 pessoas ficaram feridas nos ataques.

O Catar, o Bahrein, a Jordânia e o Kuwait — todos com bases militares americanas — disseram ter interceptado mísseis disparados em sua direção, mas os destroços que caíram parecem ter causado grandes danos. Omã e Arábia Saudita também foram alvos do Irã.

Um ataque de drone à base naval americana no Bahrein, no domingo, provocou um grande incêndio, segundo um oficial.

Três pessoas morreram nos Emirados Árabes Unidos em ataques a portos e aeroportos, e uma morreu no Kuwait.

Três militares americanos morreram em combate e outros cinco ficaram gravemente feridos, informou o Pentágono.

Mas o Comando Central (Centcom) afirmou que suas forças "defenderam-se com sucesso contra centenas de ataques de mísseis e drones iranianos".

A missão naval da União Europeia na região, EUNAVFOR ASPIDES, afirmou no sábado que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) enviou mensagens de rádio a embarcações alertando que "nenhum navio tem permissão para passar pelo Estreito de Ormuz", no Golfo Pérsico, por onde passam cerca de 20% das remessas globais de petróleo e gás.

A missão europeia reforçará sua presença no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico com mais navios, afirmou no domingo a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas.

O Irã afirmou posteriormente que três petroleiros foram atingidos por mísseis e estavam em chamas.

Como deve ser escolhido o sucessor de Khamenei?

No domingo, Alireza Arafi foi nomeado líder supremo interino.

A escolha formal de um novo Líder Supremo não ocorre por votação direta, mas sim por um órgão composto por 88 clérigos de alto escalão, conhecido como Assembleia de Peritos.

Eles são eleitos por votação direta a cada oito anos.

De acordo com a Constituição iraniana, esses clérigos devem escolher o novo Líder Supremo o mais rápido possível, mas isso pode se mostrar difícil por razões de segurança enquanto o país estiver sob ataque.

É seguro viajar para a região?

Milhares de voos foram cancelados na região, em uma das interrupções mais profundas nas viagens internacionais desde a pandemia de covid-19.

A Wizz Air suspendeu os voos até 7 de março em Israel, Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Amã, na Jordânia, e na Arábia Saudita até terça-feira.

A British Airways cancelou os voos para Tel Aviv e Bahrein até quarta-feira.

Em um comunicado, a Swiss International Air Lines afirmou: "A Swiss e as companhias aéreas do Grupo Lufthansa suspenderão os voos para Tel Aviv, Beirute [no Líbano], Amã, Erbil [no Iraque] e Teerã até 7 de março."

A autoridade de aviação do Kuwait informou que suspendeu todos os voos para o Irã até novo aviso, segundo a mídia estatal.

A Emirates suspendeu temporariamente suas operações que tinham Dubai como origem e destino. Lufthansa, Air India, Virgin Atlantic e Turkish Airlines também anunciaram cancelamentos.

Alguns países da região, incluindo Iraque e Jordânia, também fecharam seu espaço aéreo. Os Emirados Árabes Unidos disseram que fecharam "parcial e temporariamente" seu espaço aéreo como medida de precaução, informou a mídia estatal.

* Com informações adicionais de Robert Greenall e da BBC News Persa.

