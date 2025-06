Mundo

Irã ataca bases dos EUA no Catar e Iraque: o que se sabe até agora

A agência estatal Tasnim afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, nas siglas em inglês) lançou mísseis contra bases americanas no Catar e no Iraque em resposta ao ataque dos EUA às suas instalações nucleares.

Publicado em 23 de junho de 2025 às 14:38

A mídia estatal iraniana anunciou nesta segunda-feira (23/6) que o Irã iniciou sua resposta "poderosa e vitoriosa" aos ataques dos Estados Unidos às suas instalações nucleares.>

A agência estatal Tasnim afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, nas siglas em inglês) lançou mísseis contra bases americanas no Catar e no Iraque.>

Em um comunicado, o IRGC afirmou que "[O Irã] não deixará nenhum ataque à sua integridade territorial, soberania e segurança nacional sem resposta, sob nenhuma circunstância".>

O governo do Catar fez uma "forte condenação" ao ataque à Base Aérea de Al-Udeid.>

>

"Consideramos isso uma flagrante violação da soberania do Estado do Catar, de seu espaço aéreo, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", disse o porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores, Majed al-Ansari. >

Ele afirmou que os sistemas de defesa aérea do Catar "frustraram com sucesso o ataque e interceptaram os mísseis iranianos" e que a base já havia sido evacuada.>

Ele acrescentou que "todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a segurança do pessoal na base, incluindo membros das Forças Armadas do Catar, forças amigas e outros.>

"Confirmamos que não houve feridos ou vítimas no ataque", declarou o porta-voz, que acrescentou que o Catar se reserva o direito de responder "de maneira equivalente à natureza e à escalada desta agressão descarada".>

Essa reportagem está em atualização.>

Poucas horas antes do ataque, a embaixada dos EUA no Catar recomendou aos cidadãos americanos que se abrigassem em casa "até novo aviso", sem fornecer mais detalhes.>

O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, emitiu mensagem semelhante aos cidadãos britânicos no Catar.>

