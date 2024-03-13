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Mundo

Homem que viveu com pulmão de ferro por 70 anos morre de Covid

Paul Alexander, de 78 anos, era formado em direito e compartilhava a rotina dele em um pulmão de ferro nas redes sociais

Publicado em 13 de Março de 2024 às 11:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2024 às 11:38
Paul Alexander, norte-americano que sobrevivia com ajuda de um pulmão de ferro há mais de 70 anos
Paul Alexander, norte-americano que sobrevivia com ajuda de um pulmão de ferro há mais de 70 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Paul Alexander, norte-americano que sobrevivia com ajuda de um pulmão de ferro há mais de 70 anos, morreu após contrair covid-19, nos Estados Unidos.
Morte foi anunciada nesta terça-feira (12). Um comunicado publicado em uma página de financiamento para Paul nas redes sociais afirmou que ele morreu na segunda-feira (11), aos 78 anos.
Hospitalizado com covid-19. No fim de fevereiro, o administrador das redes sociais dele contou que Paul estava internado com covid e que a situação dele era "delicada".
Rotina compartilhada nas redes. Paul, que era formado em direito e tinha livros publicados, compartilhava a rotina dele em um pulmão de ferro nas redes sociais. Ele tinha mais de 300 mil seguidores no Tiktok.
Sequelas da poliomielite. Nascido no Texas, ele vivia em Dallas e contraiu a paralisia infantil antes da criação da vacina para a doença, em 1952. Por causa das sequelas, ele precisou passar a vida usando o equipamento para auxiliar na respiração dele.

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