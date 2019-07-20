Conquista histórica

Há 50 anos, homem pisava na Lua pela 1ª vez

Em 20 de julho de 1969, o mundo parou para acompanhar o sucesso da Apollo 11

Publicado em 20 de julho de 2019 às 12:49 - Atualizado há 6 anos

Buzz Aldrin andando na superfície lunar. Neil Armstrong, que tirou a foto, pode ser visto refletido na viseira do capacete Crédito: Nasa

Salto gigantesco. Magnífica desolação. A quebra da barreira do impossível. Superlativos não faltaram há 50 anos para traduzir a chegada do homem à Lua, a mais extraordinária missão espacial já realizada. Há meio século, o mundo parou para acompanhar o pouso bem-sucedido do módulo Eagle, em 20 de julho de 1969, e a exploração espacial continua a exercer fascínio. Só que a Humanidade quer mais. Antes, a Lua era o fim. Agora, é o meio para desafios ainda mais remotos e complexos, como a conquista de Marte.

Mas, afinal, por que esse aniversário é tão importante? A chegada à Lua foi muito mais do que uma façanha exploratória. Ajudou a desenvolver novas tecnologias, como os microcomputadores e materiais isolantes térmicos. E teve o impacto de uma bala de prata na Guerra Fria, após consecutivas derrotas dos Estados Unidos na corrida com a União Soviética pela supremacia no espaço. Ontem como hoje, os americanos seguem na disputa, mas, agora, com um novo e igualmente poderoso adversário.

“Não se brinca com os chineses. A China tem objetivos hegemônicos. Eles são muito ativos na Lua, têm veículos remotos. Não é uma corrida nuclear, mas por novos espaços econômicos, por projeção. Acima de tudo, a China sabe como decompor uma tecnologia. E transbordar o conhecimento tecnológico para o dia a dia é uma política pública nos Estados Unidos”, explica o pesquisador da USP Alcides Peron, que considera audacioso o plano anunciado pelo presidente Donald Trump para voltar à Lua em 2024.

Diferentemente de 50 anos atrás, a exploração da Lua dependerá de participação ativa da iniciativa privada, para superar nós tecnológicos, e de consórcios entre países, inclusive com a presença de China e EUA, para derrubar barreiras orçamentárias. O que não mudou de lá para cá é a atração exercida pela exploração do desconhecido.

APOLO 11

A Apollo 11 foi uma missão espacial, realizada pela Nasa em julho de 1969, que resultou na chegada do homem à Lua. A bordo do módulo de comando Columbia, Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong foram os três astronautas enviados ao satélite natural. Essa missão estava inserida dentro do Programa Apollo e foi um dos maiores momentos da corrida espacial.

A corrida espacial motivou as grandes potências mundiais da época, EUA e a União Soviética, a levarem o primeiro homem à superfície da Lua. Durante muito tempo, a URSS manteve-se à frente na conquista do espaço, tanto que eles chegaram a levar o primeiro homem até lá. Em 12 de abril de 1961, a URSS conseguiu colocar o astronauta soviético Iuri Gagarin em órbita da Terra, a bordo da espaçonave Vostok 1.

Em resposta a isso, o então presidente americano John F. Kennedy anunciou, em um discurso perante o Congresso do país, a intenção de levar o homem à Lua. Assim, ganhou força o programa Apollo. As missões realizadas pelo programa Apollo foram a fase final do projeto de enviar o homem à Lua.

Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram pela primeira vez em solo lunar, seis horas após sua alunissagem. O pouso na superfície lunar fora transmitido para as televisões do mundo todo, as imagens mostravam Armstrong dando os seus primeiros passos na Lua e proferindo sua famosa frase: “Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade.”

Eles passaram pouco mais de duas horas no exterior do módulo Eagle, enquanto Michael Collins pilotava o módulo de controle, na órbita da Lua. Durante esse tempo, Armstrong e Aldrin instalaram sobre a superfície da Lua uma grande quantidade de aparelhos de medida e detectores, tiraram um grande número de fotos e coletaram pouco mais de 20 kg de amostras de rochas e pó do solo lunar.

DÚVIDAS

Mesmo hoje em dia, há quem duvide que o homem de fato chegou a pousar na superfície da Lua. A internet está repleta de vídeos, fotos e teorias da conspiração que, entre outras coisas, dizem que a missão Apollo 11 tratou-se, na verdade, de uma grande farsa. Entretanto, o homem já pisou na Lua seis vezes.

Ao todo, doze astronautas já estiveram por lá, em seis diferentes missões: Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O programa espacial Apollo, que teve início em 1969, terminou em 1972. O motivo para o seu fim era principalmente o alto custo envolvido na exploração lunar. (Com agências)

8 DIAS

Foi o tempo que durou a missão, mais precisamente 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Nesse período, os astronautas percorreram mais de 1,5 milhão de km.

90 KG

Era o peso aproximado dos trajes usados pelos astronautas. A complexidade da vestimenta garantiu proteção à vida humana nos ambientes mais hostis.

US$ 23 BI

Foi o custo financeiro da missão Apollo 11, uma cifra equivalente a US$ 131,75 bilhões nos dias de hoje, ou R$ 425 bilhões.

Pegada do astronauta Buzz Aldrin marca um dos primeiros passos do homem na lua, em 1969 Crédito: Nasa

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta