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BBC News

Guerra na Ucrânia: os influenciadores pró-Putin que lucram com o conflito

Equipe Global de Desinformação da BBC revela como eles atuam e ganham dinheiro apoiando Putin na guerra.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 set 2023 às 09:28

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 09:28

Influenciadores russos nas redes sociais estão tendo grandes receitas publicitárias com suas postagens a favor do governo de Putin e a favor da guerra na Ucrânia.
Ao lado de vídeos violentos e gráficos de ataques de drones e falsas alegações sobre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, eles compartilham anúncios de tudo, desde criptomoedas até moda.
Conhecidos na Rússia como “Z-bloggers” (ou blogueiros Z) devido ao seu apoio a uma guerra muitas vezes simbolizada pela letra Z, eles frequentemente são autorizados a acompanhar o exército russo e publicam imagens da linha da frente, incentivando os jovens russos a se alistar.
Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os influenciadores russos pró-guerra ganharam milhões de seguidores no Telegram, a plataforma de comunicação à qual muitos russos recorreram depois que o presidente Vladimir Putin baniu o Instagram, o Facebook e o Twitter.
Neste vídeo, a Equipe Global de Desinformação da BBC revela como eles atuam e ganham dinheiro apoiando Putin na guerra.

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