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  • Água que resfriou a usina de Fukushima é segura para voltar ao oceano?
BBC News

Água que resfriou a usina de Fukushima é segura para voltar ao oceano?

Plano japonês de liberar água no mar foi aprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica, mas tem sido questionado por países vizinhos e ambientalistas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 mai 2023 às 21:00

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 21:00

Desde que o Japão anunciou planos de lançar ao mar 1,3 milhão de toneladas de água usada para resfriar os reatores da usina nuclear de Fukushima - destruída em um terremoto seguido de tsunami em 2011 -, países vizinhos e ambientalistas têm protestado.
O governo japonês e a Agência Internacional de Energia Atômica alegam que o plano é seguro, já que a água passou por um processo de remoção das partículas radioativas. No entanto, críticos afirmam que substâncias remanescentes podem causar danos à saúde ambiental e humana - e pedem mais estudos.
É o que a BBC News Brasil explica no vídeo a seguir.

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