Água que resfriou a usina de Fukushima é segura para voltar ao oceano?

Desde que o Japão anunciou planos de lançar ao mar 1,3 milhão de toneladas de água usada para resfriar os reatores da usina nuclear de Fukushima - destruída em um terremoto seguido de tsunami em 2011 -, países vizinhos e ambientalistas têm protestado.

O governo japonês e a Agência Internacional de Energia Atômica alegam que o plano é seguro, já que a água passou por um processo de remoção das partículas radioativas. No entanto, críticos afirmam que substâncias remanescentes podem causar danos à saúde ambiental e humana - e pedem mais estudos.