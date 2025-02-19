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Grupo de Trump entra com processo contra Alexandre de Moraes após denúncia contra Bolsonaro, diz NYT

Jornal americano The New York Times diz que empresa de mídia do presidente americano está processando o ministro do Supremo Tribunal Federal por censurar de forma ilegal vozes da direita brasileira nas redes sociais.

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 09:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 fev 2025 às 09:44
Imagem BBC Brasil
Alexandre de Moraes é alvo de processo de empresa de Trump nos EUA, segundo NY Times Crédito: EPA
O jornal americano The New York Times noticiou nesta quarta-feira (19/2) que a empresa de mídia do presidente americano, Donald Trump, está processando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por censurar de forma ilegal vozes de direita nas redes sociais.
Segundo o jornal, o grupo empresarial Trump Media & Technology Group, do qual Trump é dono majoritário, processou Moraes em um tribunal federal em Tampa, cidade americana no Estado da Flórida, na manhã desta quarta-feira.
A Trump Media & Technology Group administra a Truth Social, a rede social de Trump. O jornal diz ainda que a Rumble, uma plataforma de vídeo baseada na Flórida, também se juntou ao grupo de Trump no processo. Ambas as plataformas dizem pregar a liberdade de expressão.
As empresas estão acusando Moraes de censurar discursos políticos nos EUA ao infringir a Primeira Emenda da Constituição americana (que trata da liberdade de expressão) por ter ordenado a Rumble a retirar contas de alguns comentaristas de direita do Brasil.
"A medida incomum ficou ainda mais extraordinária dado o momento escolhido: apenas horas antes, o juiz brasileiro havia recebido uma denúncia que pode obrigá-lo a emitir uma ordem de prisão contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro e aliado de Trump", afirma o jornal em uma reportagem, em referência às denúncias apresentadas contra Bolsonaro.
Bolsonaro foi denunciado criminalmente na terça-feira (18/2) pela Procuradoria-Geral da República (PGR), acusado de ter liderado um suposto plano de golpe de Estado após ter perdido a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
As empresas alegam que as ordens de Moraes podem afetar a forma como as contas "censuradas" aparecem nos EUA, o que seria uma infração da lei americana.
A empresa de Trump não está sujeita às ordens de Moraes. Mas o grupo alega no processo que usa tecnologias da Rumble, e que poderia ser afetada pelas decisões.
O New York Times disse que a porta-voz de Moraes não se pronunciou sobre o assunto.

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