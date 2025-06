Mundo

Greta Thunberg, brasileiro Thiago Ávila e outros ativistas que levavam ajuda a Gaza de barco são detidos por Israel

Israel havia alertado que não permitiria que o barco Madleen chegasse a Gaza. O Ministério das Relações Exteriores israelense confirmou a interceptação da embarcação.

"A conexão com o [barco] Madleen foi perdida", informou o grupo no aplicativo Telegram.>

A organização publicou uma foto mostrando pessoas usando coletes salva-vidas sentadas com as mãos levantadas. A informação não pôde ser verificada de forma independente.>

"Eu sou Thiago Ávila, sou um cidadão brasileiro e membro da Coalizão Flotilha da Liberdade, e se você está assistindo a esse vídeo, isso significa que eu fui preso ou sequestrado por Israel ou por alguma outra força cúmplice no Mediterrâneo na nossa viagem rumo a Gaza para romper o bloqueio", diz ele no vídeo.>

Greta Thunberg, de 22 anos, é uma das ativistas mais conhecidas do mundo por sua atuação contra as mudanças climáticas, especialmente por sua influência junto a jovens.>

O ministério das Relações Exteriores de Israel criticou o grupo, alegando que eles "tentaram encenar uma provocação midiática com o único propósito de ganhar notoriedade, o que incluiu menos do que um caminhão de ajuda humanitária".>

"Existem maneiras de entregar ajuda à Faixa de Gaza; não com selfies no Instagram", afirmou.>

Albanese afirma que estava em contato com os tripulantes do barco e no momento em que soldados israelenses embarcaram e "as comunicações com o capitão foram abruptamente interrompidas".>