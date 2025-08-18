Home
Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e ameaça estender sanções a quem apoiá-lo

Mariana Alvim

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:25

Um órgão que faz parte do Departamento de Estado americano afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é "tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".

A afirmação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano nesta segunda-feira (18/08) na rede social X.

"Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele [Moraes]. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções", escreveu o órgão.

A mensagem foi republicada em português pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

O texto diz também que "nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA" — em uma aparente referência a uma decisão desta segunda-feira de Flávio Dino, também ministro do STF.

Dino proibiu a aplicação no Brasil de decisões judiciais e leis estrangeiras que não estejam validadas por acordos internacionais ou referendadas pela Justiça brasileira.

Isso inclui a Lei Magnitsky, dos EUA, que foi usada pelo governo Donald Trump para retaliar Moraes devido a sua atuação no processo criminal que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta no STF.

