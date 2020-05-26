Governo minimiza decisão de Trump de vetar quem passou pelo Brasil

EUA proíbe a entrada de cidadãos não americanos no território Crédito: Anna Shvets/Pexels

Enquanto o Brasil caminha para se tornar o novo epicentro da pandemia de coronavírus , o governo Bolsonaro trabalha para tentar minimizar notícias negativas, como a proibição pelos EUA da entrada de cidadãos não americanos que tenham estado em território brasileiro nos último 14 dias.

Mas a ordem no Palácio do Planalto é não dar espaço para o anúncio feito por Trump.

Os poucos auxiliares do presidente que comentam o assunto tentam tratá-lo com naturalidade, afirmando ser uma medida circunstancial e que já foi adotada em relação a outros países que passaram por períodos críticos de disseminação da Covid-19, como China , Irã e alguns europeus.

Bolsonaro não tratou do assunto em suas publicações nas redes sociais. O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, também ficou em silêncio. Assessores palacianos vêm negando que a medida possa prejudicar o Brasil e afetar as relações comerciais. Eles argumentam que a decisão vai atingir mais especificamente o turismo, setor que está paralisado por causa do cenário de pandemia desde março.

Apesar da tentativa do governo de minimizar a situação, o Brasil tem mais de 23 mil mortes pela Covid-19 e o número de casos ultrapassa os 374 mil. A situação ganhou destaque na imprensa internacional em razão do agravamento do quadro e com fortes críticas à gestão Bolsonaro, que segue gerando aglomerações e minimizando a crise.

Depois de dois ministros da Saúde terem saído do cargo durante a pandemia, o Brasil continua sem um titular.

Na contramão do silêncio do Planalto, o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, fez uma sequência de postagens na noite de domingo para minimizar o impacto da medida anunciada pelos americanos. Ele também aproveitou para criticar a imprensa por ter noticiado a decisão da Casa Branca.

"A restrição americana à entrada de brasileiros nos EUA tem o mesmo propósito de medida análoga adotada anteriormente pelo Brasil em relação a cidadãos de todas as origens, inclusive norte-americanos, e de medidas semelhantes tomadas por ampla gama de países no mundo todo", escreveu Martins. Ele ainda negou que a medida tenha caráter discriminatório.

Anunciado no domingo, o decreto foi feito de forma mais ampla do que o cogitado há algumas semanas por Trump, quando se falava em apenas restringir voos com origem no Brasil. O texto inclui estrangeiros que tenham passado por solo brasileiro, ainda que o voo de origem seja outro.

O decreto não se aplica para os que possuem green cards (residência permanente nos EUA), cônjuges, filhos e irmãos de americanos residentes no país e para estrangeiros que viajem a convite do governo americano, além de integrantes de tripulação aérea.

Apesar da reação pública, o governo brasileiro estava em contato diário com autoridades americanas e sabia que a Casa Branca e o Departamento de Estado monitoravam com preocupação a situação da Covid-19 no Brasil.