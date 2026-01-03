Conflito

Governo Lula convoca reunião de emergência após ataques dos EUA a Venezuela

A reunião foi chamada pela secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha. A diplomacia brasileira vem reunindo informações sobre o ataque desde a madrugada

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:00

BRASÍLIA - O governo Lula fará uma reunião de emergência com ministros na manhã deste sábado (3) para discutir o ataque dos EUA à Venezuela.

A reunião foi chamada pela secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha. A diplomacia brasileira vem reunindo informações sobre o ataque desde a madrugada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está em Brasília, mas em Marambaia (RJ), onde passou o Réveillon. O Palácio do Planalto ainda não informou quando Lula deve retornar.

Além de ministros que estão em Brasília, a reunião deverá contar com a presença de representantes das Forças Armadas, do Ministério da Justiça, além do titular da Defesa, José Múcio Monteiro, já que uma das pautas deverá ser a situação das fronteiras brasileiras.

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou neste sábado (3) que capturou o ditador Nicolás Maduro e o retirou da Venezuela.

O país sul-americano havia afirmado mais cedo que sofrera "agressão militar" dos Estados Unidos após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões do país durante a madrugada. Diante da situação, o país declarou estado de emergência.

Itamaraty está reunindo dados sobre o ataque Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta