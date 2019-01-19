Home
Furto de combustível causou explosão que matou ao menos 66 pessoas

Segundo o governador de Hidalgo, Omar Fayad, o incêndio e a explosão no duto Tuxpan-Tula foram causados pela extração clandestina de combustível