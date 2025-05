No Vaticano

Fumaça preta sai da chaminé da Capela Sistina; ainda não há papa

Primeira e única votação nesta quarta-feira (7) terminou sem a eleição do novo pontífice; conclave continua nesta quinta-feira (8)

ROMA - Fiéis católicos no mundo todo terão de aguardar ao menos até esta quinta-feira (8) para o "Habemus Papam". A primeira e única votação do conclave nesta quarta-feira (7) terminou com fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, frustrando o público na praça São Pedro, no Vaticano. O sinal foi dado às 16h (20h) em Roma, confirmando que o processo para a escolha do novo papa continua.>

A fumaça preta era, de certa forma, algo esperado diante do histórico dos conclaves. Nenhum dos dez últimos, por exemplo, acabou na primeira votação. De 1903 para cá, o que chegou mais perto disso foi a eleição de Pio 12, em 1939; ele foi escolhido no segundo dia pela manhã, na terceira sessão de voto. Dos mais recentes, Joseph Ratzinger se tornou Bento 16 na quarta votação, e Jorge Mario Bergoglio passou a ser Francisco após a quinta. >

O dia começou para os cardeais votantes com a missa "Pro Eligendo Pontifice" (para a eleição do pontífice), às 5h (10h locais) desta quarta (7), na Basílica de São Pedro. A celebração foi conduzida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, 91, o mesmo cardeal que presidiu a cerimônia do funeral de Francisco, no dia 26 de abril. Na cerimônia, os religiosos que votam no conclave pediram orientação espiritual para a votação na Capela Sistina.>