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Mohamed Mursi

Ex-presidente do Egito passa mal e morre durante audiência em tribunal

Ainda não há um anúncio oficial do que aconteceu

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 17:47

Publicado em 

17 jun 2019 às 17:47
Mohamed Mursi Crédito: Reprodução | Agência Brasil
O ex-presidente egípcio Mohamed Mursi morreu nesta segunda-feira (17) durante uma audiência em um tribunal, informou a televisão estatal do país. Mursi teria se sentindo mal no final da sessão e começou a ficar sem ar e, pouco depois, acabou morrendo, disse a imprensa local. Ainda não há um anúncio oficial do que aconteceu. 
Primeiro presidente democraticamente eleito do Egito, ele chegou ao poder em junho de 2012, na esteira da Primavera Árabe. Líder da Irmandade Muçulmana no país, ele acabou sendo derrubado um ano depois, em julho de 2013, por um golpe militar, em meio a uma série de protestos contra seu governo. 
Ele atualmente cumpria uma pena de sete anos por ter falsificado documentos durante a campanha eleitoral de 2012.

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