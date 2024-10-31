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Eleição no EUA

Ex-governador republicano, Schwarzenegger declara apoio a Kamala

Em nota, ele disse que nunca odiou tanto a política quanto hoje, mas que é um "americano antes de um republicano", e que por isso votará na democrata
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2024 às 06:19

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 06:19

O ator Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia pelo Partido Republicano, declarou apoio a Kamala Harris nesta quarta (30). Em nota, ele disse que nunca odiou tanto a política quanto hoje, mas que é um "americano antes de um republicano", e que por isso votará na democrata.
O texto mira eleitores pouco engajados na disputa e, como ele, que se identificam como republicanos ou conservadores.
Arnold Schwarzenegger em abril de 2016, no Rio de Janeiro
Arnold Schwarzenegger em abril de 2016, no Rio de Janeiro Crédito: Shutterstock
Longe de elogiar Kamala, sua justificativa foi muito mais baseada em uma rejeição a Donald Trump segundo ele, "um candidato que não respeitará seu voto a menos que seja a favor dele" e que "enviará seus seguidores para invadir o Capitólio enquanto assiste com uma Coca Diet". "Serão apenas mais quatro anos de besteira sem resultados, que nos deixarão cada vez mais irritados, mais divididos e mais cheios de ódio."

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