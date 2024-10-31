Ex-governador republicano, Schwarzenegger declara apoio a Kamala

O ator Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia pelo Partido Republicano, declarou apoio a Kamala Harris nesta quarta (30). Em nota, ele disse que nunca odiou tanto a política quanto hoje, mas que é um "americano antes de um republicano", e que por isso votará na democrata.

Longe de elogiar Kamala, sua justificativa foi muito mais baseada em uma rejeição a Donald Trump segundo ele, "um candidato que não respeitará seu voto a menos que seja a favor dele" e que "enviará seus seguidores para invadir o Capitólio enquanto assiste com uma Coca Diet". "Serão apenas mais quatro anos de besteira sem resultados, que nos deixarão cada vez mais irritados, mais divididos e mais cheios de ódio."