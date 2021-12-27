Ex-boxeador é morto a tiros na frente da namorada e de três crianças nos EUA

Danny Kelly Jr. ex-boxeador profissional, foi morto a tiros dentro de seu carro Crédito: Reprodução

O ex-boxeador profissional Danny Kelly Jr, de 30 anos, foi morto a tiros na frente da namorada e de três crianças na noite de Natal.

Kelly estava dirigindo em Temple Hills, nos Estados Unidos, quando um veículo parou ao lado do carro do ex-boxeador e começou a disparar. Segundo a polícia, a namorada dele e as crianças não foram atingidas.

Kelly lutou entre 2012 e 2019 como peso-pesado. Foram 14 lutas profissionais e 10 vitórias.