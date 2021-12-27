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Violência

Ex-boxeador é morto a tiros na frente da namorada e de três crianças nos EUA

O ex-boxeador profissional Danny Kelly Jr, de 30 anos, foi morto a tiros na frente da namorada e de três crianças na noite de Natal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2021 às 13:03

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 13:03

Danny Kelly Jr. ex-boxeador profissional, foi morto a tiros dentro de seu carro
Danny Kelly Jr. ex-boxeador profissional, foi morto a tiros dentro de seu carro Crédito: Reprodução
O ex-boxeador profissional Danny Kelly Jr, de 30 anos, foi morto a tiros na frente da namorada e de três crianças na noite de Natal.
Kelly estava dirigindo em Temple Hills, nos Estados Unidos, quando um veículo parou ao lado do carro do ex-boxeador e começou a disparar. Segundo a polícia, a namorada dele e as crianças não foram atingidas.
Kelly lutou entre 2012 e 2019 como peso-pesado. Foram 14 lutas profissionais e 10 vitórias.
Uma recompensa de 25 mil dólares (cerca de R$ 141 mil) está sendo oferecida por qualquer informação que leve à prisão e condenação do suspeito de matar o ex-boxeador.

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