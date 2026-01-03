Conflito

EUA proíbem aéreas do país de sobrevoarem Venezuela após ataques

Alerta de órgão americano foi emitido durante a madrugada deste sábado (3). Notificação do órgão ocorreu por volta das 3h da madrugada (horário de Brasília) e proibição é válida até novas recomendações da FAA

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:50

SÃO PAULO - A FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) emitiu alerta neste sábado (3) proibindo que companhias do país voem sobre a Venezuela após ataques. O governo dos EUA realizou ofensiva contra o país e diz ter retirado Nicolás Maduro do país.

Governo dos EUA atacou a Venezuela na madrugada e tirou Maduro do país. Capital e outros três estados foram atacados. O governo venezuelano declarou ataque como "grave agressão militar" e a vice-presidente pedi uma prova de vida do casal.

Alerta de órgão americano foi emitido durante a madrugada deste sábado. Notificação do órgão ocorreu por volta das 3h da madrugada (horário de Brasília) e proibição é válida até novas recomendações da FAA.

Semana passada Trump postou que espaço aéreo do país deveria ser fechado. Em postagem na rede Truth Social, o presidente dizia que aeronaves deveriam evitar o local e proximidades. "A todas as linhas aéreas, pilotos, traficantes, por favor, considere o espaço aéreo e imediações da Venezuela fechados".

O navio de guerra dos EUA próximo à Venezuela Crédito: Martin Bernetti/AFP

