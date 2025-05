Mundo

EUA acolhem brancos da África do Sul sob alegações de genocídio feitas por Trump

Governo Trump acelerou entrada de 59 sul-africanos brancos nos EUA sob justificativa de perseguição racial — alegação contestada pelo governo da África do Sul e por especialistas

A brasileira premiada com 'Nobel da Agricultura' por trabalho que mantém Brasil como 'celeiro do mundo'

Cracolândia sumiu? O que se sabe da dispersão de principal ponto do 'fluxo' em SP

O presidente Donald Trump afirmou que os pedidos de refúgio feitos por integrantes da minoria africâner (descendente de colonos holandeses e outros europeus na África do Sul ) haviam sido acelerados por se tratarem de vítimas de "discriminação racial".>

A administração Trump suspendeu todas as outras admissões de refugiados, inclusive de pessoas vindas de zonas de guerra. >

O grupo de sul-africanos brancos desembarcou no Aeroporto Dulles, próximo a Washington DC, e foi calorosamente recebido pelas autoridades americanas.>

Alguns seguravam crianças pequenas e agitavam bandeirinhas dos EUA na área de desembarque, decorada com balões nas cores vermelha, branca e azul.>

Questionado na segunda-feira sobre por que os pedidos de refúgio dos africâneres foram processados mais rapidamente do que os de outros grupos, Trump respondeu que estaria ocorrendo um "genocídio" e que os "agricultores brancos" estariam sendo especificamente visados.>

Ao ser questionado pela BBC no aeroporto de Dulles, o subsecretário de Estado Christopher Landau comentou: "Não é surpreendente, infelizmente, que um país de onde saem refugiados não reconheça que eles são, de fato, refugiados.">

Os EUA também vêm criticando políticas internas da África do Sul, acusando o governo de confiscar terras de agricultores brancos sem qualquer compensação.>

Em janeiro, o presidente Ramaphosa sancionou uma polêmica lei que permite ao governo confiscar propriedades privadas sem indenização, em determinadas circunstâncias, quando isso for considerado "justo e de interesse público".>

No entanto, o governo afirma que nenhuma terra foi confiscada até agora com base nessa legislação.>

Há frustração na África do Sul quanto ao ritmo lento da reforma agrária desde o fim do sistema racista do apartheid, há três décadas.>