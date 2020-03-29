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838 mortes

Espanha tem novo recorde diário de mortes; Hubei, na China, retoma voos

Foram registradas 838 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Publicado em 29 de Março de 2020 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 12:05
Vista do H10 Adeje Palace, hotel localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha, que foi colocado em quarentena após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus
6.528 pessoas já morreram na Espanha vítima do coronavírus Crédito: ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
A Espanha divulgou neste domingo, 29, que foram registradas 838 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário de vítimas fatais, totalizando 6.528, segunda maior marca mundial, atrás somente da Itália, que ontem chegou a mais de 10 mil mortos.
No Reino Unido, um grande centro de convenções em Londres será transformado em um hospital com capacidade para atender até 4 mil pessoas.

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O governo está recrutando milhares de médicos e enfermeiros que estavam aposentados para atuar no combate ao coronavírus no país. Além disso, o exército britânico começou a entregar roupas de proteção para dezenas de hospitais.
Na China, as companhias aéreas voltaram a operar na província de Hubei, primeiro epicentro do surto de covid-19, neste domingo.
Estavam programados 98 voos originados do aeroporto local.
Os acessos à cidade de Wuhan, onde foram relatados os primeiros casos, estavam restritos desde o dia 23 de janeiro.
No sábado, os serviços de metrô e trem da cidade foram retomados, e a estação ferroviária da cidade foi reaberta.

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