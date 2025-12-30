Mundo

'Escolha a vida': o apelo de Anthony Hopkins sobre vício em álcool ao celebrar 50 anos sóbrio

O ator galês contou que percebeu que precisava de ajuda após "quase morrer" ao dirigir durante um "apagão alcoólico", há exatos 50 anos.

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:10

Anthony Hopkins revelou que percebeu a necessidade de ajuda após dirigir um carro bêbado e não lembrar Crédito: BBC

Vencedor de dois Oscars, o ator Anthony Hopkins fez um apelo a qualquer pessoa que esteja lutando contra o vício em álcool para que "escolha a vida" e procure ajuda, ao celebrar 50 anos de sobriedade.

O ator galês, que completa 88 anos na quarta-feira (31/12), contou que percebeu que precisava de ajuda após "quase morrer" ao dirigir durante um "apagão alcoólico", em 29 de dezembro de 1975.

Em uma mensagem em vídeo compartilhada em sua página no Instagram, Hopkins disse: "Procurei ajuda e, há 50 anos, naquele dia, aquilo chegou ao fim".

"Sem querer estragar a alegria, só desejo que todos vocês escolham a vida em vez do contrário."

Hopkins acrescentou: "Percebi naquele momento que eu estava 'me divertindo demais'. Aquilo se chamava alcoolismo."

"Então, qualquer pessoa por aí que tenha um pequeno problema com exageros, dê uma olhada nisso, porque a vida é muito melhor."

Parabenizando outros que celebram a recuperação da dependência "um dia de cada vez", ele disse: "Também vou completar 88 anos daqui a dois dias, então talvez eu tenha feito algo certo".

"Enfim, feliz Ano Novo e uma vida feliz, feliz."

Em 2018, Hopkins falou abertamente sobre seu alcoolismo ao conversar com um grupo de estudantes da Universidade da Califórnia.

Ele admitiu que era "muito difícil de trabalhar" no início da carreira no teatro, porque "geralmente estava de ressaca".

Hopkins disse que, enquanto bebia, era alguém "repugnante, arruinado e em quem não se podia confiar".

Segundo ele, sua vida mudou após conversar, em 1975, com uma mulher dos Alcoólicos Anônimos.

O ator, nascido em Port Talbot, no País de Gales, é considerado um dos maiores atores vivos do mundo e ficou conhecido por interpretar o assassino em série Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991.

A interpretação de Hopkins como Hannibal Lecter lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 1992.

Ele voltou ao papel na continuação Hannibal (2001) e no prelúdio Dragão Vermelho (2002).

O ator conquistou um segundo Oscar de Melhor Ator em 2021, por sua atuação em Meu Pai, de Florian Zeller, filme sobre Alzheimer que também conta com Olivia Colman no elenco.

Segundo o NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, o alcoolismo ocorre quando a pessoa perde o controle sobre o consumo de bebida e sente um desejo excessivo de beber — condição também conhecida como dependência do álcool.

