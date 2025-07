Mundo

Enchentes no Texas deixam 13 mortos e 20 crianças desaparecidas; o que se sabe

Durante as inundações, grupo de meninas estava em acampamento feminino Camp Mystic, que recebia cerca de 700 crianças

Crédito: ABC Affiliate KSAT via REUTERS

Autoridades informaram que 13 pessoas morreram em Kerr, no estado do Texas, Estados Unidos , em meio a um período de clima severo e inundações nesta sexta-feira (4/7).>

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse em uma coletiva de imprensa que o desaparecimento não significa que as crianças "foram perdidas". "Elas podem estar fora de comunicação", afirmou.>

Ele leu um comunicado do acampamento feminino Camp Mystic, que recebia cerca de 700 crianças, informando que houve um nível "catastrófico" de inundação.>

As enchentes repentinas levaram à declaração de estado de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley.>

Muitas estradas na região central do Texas estão intransitáveis, atrasando o encontro das crianças que estavam no acampamento com seus pais.>