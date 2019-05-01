Home
>
Mundo
>
Em dia de tensão na Venezuela, 121 pedem refúgio ao Brasil

Em dia de tensão na Venezuela, 121 pedem refúgio ao Brasil

Também na terça-feira, 80 venezuelanos solicitaram residência temporária no Brasil, 60 pediram renovação da solicitação de refúgio e 12 requereram certidão de regularização migratória