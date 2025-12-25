Mundo

Em carta, Bolsonaro confirma filho Flávio como pré-candidato a presidente

Bolsonaro foi internado na quarta-feira, no hospital DF Star, em Brasília para operação de hérnia inguinal.

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:43

Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, fala com jornalistas após deixar a sede da Polícia Federal Crédito: AFP via Getty Images

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a pré-candidatura à Presidência da República de seu filho Flávio, em carta lida pelo senador nesta quinta-feira (25/12).

"Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil", escreveu o ex-presidente.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira, no hospital DF Star, em Brasília. Ele passará por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal.

"Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026", diz o texto lido pelo senador.

"Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim."

A carta lida por Flávio diz que ele "é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro."

Em pesquisa AtlasIntel realizada em novembro, um dos cenários eleitorais projetados pelo instituto mostrou que, no primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 47,3% das intenções de voto e Flávio viria em segundo lugar, com 23,1% — seguido pelos governadores de direita Ronaldo Caiado (10,2%), Ratinho Jr. (7,1% ) e Romeu Zema (5%).

O nome do filho de Jair Bolsonaro não foi incluído nas projeções de segundo turno.

Considerando diferentes características da população, Flávio só ganha de Lula na faixa etária de 16 a 24 anos (31,3% contra 23,6%); e entre os evangélicos (34,9% contra 27,1%).

Em todas as categorias de gênero, nível educacional, região do Brasil e renda familiar, Lula está à frente de Flávio.

Leia a íntegra da carta

CARTA AOS BRASILEIROS

Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a Pátria, a família e a liberdade.

Brasília, 25 de dezembro de 2025.

Jair Messias Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta