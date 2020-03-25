EBA autoriza bancos a serem 'flexíveis' com moratórias

Efeitos da pandemia do coronavírus na economia serão dramáticos Crédito: Pixabay/Divulgação

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) autorizou que os bancos da região sejam flexíveis quanto a moratórias de clientes afetados pela pandemia de coronavírus. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 25, o órgão informou que as instituições não serão obrigadas a classificar essas moratórias automaticamente como default

"No entanto, isso não retira a obrigação de instituições de créditos de avaliarem a qualidade de crédito dos beneficiários dessas medidas e de identificar uma situação de inabilidade de pagamento", ponderou a entidade, em nota.