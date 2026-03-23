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Do estreito de Ormuz ao canal do Panamá, 5 vias marítimas estreitas das quais o comércio mundial depende

O comércio mundial depende de um número surpreendentemente pequeno de canais estreitos, frequentemente chamados de 'gargalos' marítimos

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:34

A distribuição de matérias-primas como o alumínio, que desempenham um papel fundamental na produção industrial, também está sendo impactada pela guerra Crédito: Getty Images

O conflito no Irã afetou os mercados de energia e de matérias-primas. O Irã praticamente fechou o Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte de petróleo, ao atacar mais de uma dezena de navios nas últimas duas semanas que tentaram atravessar a passagem marítima.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado aliados europeus a ajudar a garantir a segurança do estreito, alertando em 15/03 que será "muito ruim para o futuro da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte]" se não apoiarem os esforços americanos para reabrir Ormuz. Mas o Irã prometeu manter a via fechada.

A interrupção do transporte marítimo no Golfo fez os preços do petróleo Brent saltarem de cerca de US$ 70 (cerca de R$ 350) por barril antes do início da crise para mais de US$ 100 (aproximadamente R$ 500).

O comércio global de uma ampla gama de produtos — de bens de consumo a matérias-primas agrícolas — também está sendo afetado.

Mas a crise também evidenciou uma questão mais ampla: o comércio global depende de um número surpreendentemente pequeno de rotas marítimas estreitas, frequentemente chamadas de "gargalos" marítimos.

Veja a seguir um guia dos gargalos mais importantes para o comércio global e o grau de vulnerabilidade de cada um a interrupções.

O Estreito de Ormuz é a rota estratégica energética (e o gargalo) mais importante do mundo Crédito: Getty Images

1.Estreito de Ormuz

Ormuz é a rota estratégica energética (e o gargalo) mais importante do mundo. Ligando o golfo Pérsico ao mar da Arábia, responde por cerca de 39% do comércio marítimo de petróleo bruto e 19% do gás natural.

Ao contrário da maioria das rotas comerciais, não há alternativa viável para que os países do Golfo exportem sua energia sem passar por Ormuz.

O Irã ameaça periodicamente fechar o Estreito de Ormuz desde a década de 1980. Mas a interrupção no transporte marítimo desde o fim de fevereiro, quando os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã, é a escalada mais grave em décadas.

Ela provocou a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história e a disparada dos preços globais.

O fechamento do Estreito de Ormuz causou sérios problemas no fornecimento de petróleo no mundo Crédito: Getty Images

As consequências da atual interrupção no transporte marinho no Golfo vão além da energia. A região do Golfo movimenta mais de 26 milhões de contêineres por ano, e grandes exportações de fertilizantes também passam por ali.

Uma interrupção prolongada, portanto, terá impacto direto nos custos globais de produção de alimentos.

2. Canal de Suez

O canal de Suez liga o mar Vermelho ao Mediterrâneo, reduzindo em pelo menos dez dias o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa. A via responde por 10% do comércio marítimo global, incluindo 22% do transporte de contêineres, 20% dos embarques de automóveis e 10% do petróleo bruto.

Controlado pelo Egito, não é facilmente ameaçado diretamente. Mas a via não está imune a acidentes, como mostrou o encalhe do navio porta-contêineres Ever Given em 2021. A embarcação bloqueou o canal por seis dias, interrompendo cerca de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 50 bilhões) em comércio.

A maior vulnerabilidade desse gargalo é o estreito de Bab el-Mandeb, na extremidade sul do mar Vermelho.

Ataques a navios comerciais pelo grupo houthi no Iêmen, apoiado pelo Irã, entre 2023 e 2025,realizados em resposta à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, forçaram muitas empresas a desviar rotas pelo sul da África.

Um dia antes do início das hostilidades, o preço do barril de petróleo Brent estava em torno de US$ 70 (cerca de R$ 350) Crédito: Getty Images

Isso reduziu o tráfego no canal de Suez de mais de 26 mil embarcações em 2023 para cerca de 13 mil em 2024.

Líderes houthis ameaçaram recentemente retomar os ataques a navios comerciais em retaliação aos ataques de Israel e dos EUA ao Irã, afirmando em comunicações oficiais que seus "dedos estão no gatilho".

3. Canal do Panamá

Ligando os oceanos Pacífico e Atlântico, o canal do Panamá responde por cerca de 2,5% do comércio marítimo global: uma fatia modesta, mas concentrada em cargas de alto valor e estratégicas, como contêineres, automóveis e grãos.

O canal movimenta cerca de 40% de todas as cargas conteinerizadas dos EUA, avaliadas em US$ 270 bilhões (cerca de R$ 1,35 trilhão) por ano.

Sua vulnerabilidade decorre tanto do clima quanto da geopolítica. Em 2023 e 2024, secas severas reduziram drasticamente os níveis de água nos reservatórios de água doce do canal, forçando restrições ao número e ao tamanho das embarcações.

Em seguida, no início de 2025, Trump ameaçou assumir o controle do canal. Ele citou preocupações com a operação de alguns de seus portos pela Hutchison, empresa sediada em Hong Kong.

O canal do Panamá teve um efeito transformador sobre o planeta ainda antes de começar a ser construído Crédito: Getty Images

4. Estreito de Malaca

O estreito de Malaca é a rota marítima mais movimentada do mundo. Ele concentra 24% de todo o comércio marítimo global, incluindo 45% do petróleo bruto transportado por via marítima e 26% dos automóveis. A via também abriga Singapura, que possui o segundo porto de contêineres mais movimentado do mundo.

Malaca é a principal porta de entrada para as importações de energia de China, Japão e Coreia do Sul. Quase 80% das importações de petróleo da China passam por ali, uma dependência que Pequim chama de "dilema de Malaca".

A pirataria continua sendo uma preocupação persistente, com mais de 130 incidentes registrados no estreito de Malaca em 2025. Mas o maior risco é geopolítico. Qualquer escalada nas tensões entre China e EUA ou Índia pelo domínio marítimo na região pode afetar gravemente a passagem pelo estreito.

O Estreito de Malaca também está exposto a desastres naturais, incluindo tsunamis e atividade vulcânica. O tsunami do Dia de Natal de 2004, por exemplo, causou danos significativos à infraestrutura costeira na entrada sul do estreito.

5. Estreitos turcos

Os estreitos turcos Bósforo e Dardanelos são a única rota marítima entre o mar Negro e o Mediterrâneo. Eles respondem por 3% do comércio marítimo global. Embora essa participação pareça pequena, inclui cerca de 20% das exportações globais de trigo da Ucrânia, Rússia e Romênia.

Com apenas 700 metros de largura em seu ponto mais estreito, atravessando o centro de Istambul, na Turquia, a navegação é complexa e colisões de menor porte são comuns. Pela Convenção de Montreux, a Turquia controla o acesso militar aos estreitos, poder que Ancara, capital da Turquia, tem usado desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 para restringir o movimento de navios de guerra, mantendo aberto o tráfego comercial.

Uma nova escalada na região do mar Negro pode desestabilizar esse equilíbrio e afetar os mercados globais de grãos. A alta atividade sísmica da região acrescenta outra camada de risco.

A atual crise no Estreito de Ormuz evidenciou o quão vulnerável é o comércio global a interrupções, devido à dependência de um número reduzido de vias marítimas estreitas.

Mas as cinco rotas mencionadas não são os únicos gargalos do comércio.

Há cerca de 24 gargalos marítimos no mundo, incluindo outras passagens importantes como os estreitos de Taiwan, Dover e Bering. Cada uma dessas rotas está exposta a uma combinação própria de tensões geopolíticas, mudanças climáticas, pirataria, acidentes ou desastres naturais.

* Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aquia versão original (em inglês).

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