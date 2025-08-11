Home
Designer da Adidas pede desculpas por 'apropriação cultural' de sandálias do México

Willy Chavarria se desculpou pelo Oaxaca Slip-on, inspirado em sandálias feitas por artesãos indígenas, após críticas do México.

Jennifer Meierhans

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:25

Imagem BBC Brasil
Designer americano Willy Chavarria criou as peças Oaxaca Slip-On para a marca Crédito: Getty Images

O designer americano Willy Chavarria pediu desculpas após o lançamento, em parceria com a Adidas Originals, de um modelo de sandálias acusado de "apropriação cultural".

Willy Chavarria se desculpou pelo Oaxaca Slip-on, inspirado em sandálias feitas por artesãos indígenas, após críticas do México.

As Oaxaca Slip-On foram inspiradas nas sandálias tradicionais de couro conhecidas como "huaraches", produzidas por artesãos indígenas no México.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, esteve entre os que criticaram o lançamento dessas sandálias.

Ela disse em coletiva de imprensa na sexta-feira (8/8) que "grandes empresas frequentemente se apropriam de produtos, ideias e desenhos de comunidades indígenas".

Imagem BBC Brasil
Governo do México criticou o calçado durante a coletiva matinal da presidente Crédito: Presidência de México/Handout via Reuters

Apropriação cultural é definida como "adoção não reconhecida ou inadequada de costumes, práticas e ideias de um povo ou sociedade por membros de outro povo ou sociedade, geralmente mais dominante".

Em comunicado à BBC, o designer disse lamentar "profundamente que a sandália tenha o design apropriado". Também lamentou não ter trabalhado com a comunidade oaxaquenha no desenvolvimento do design.

"A intenção sempre foi homenagear o poderoso espírito cultural e artístico de Oaxaca e suas comunidades criativas, um lugar cuja beleza e resistência me inspiraram. O nome Oaxaca não é apenas uma palavra, é sua cultura viva, seu povo e sua história."

"Isso fica aquém do respeito e da abordagem colaborativa que Oaxaca, a comunidade zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag e seu povo merecem", disse Chavarria. "Sei que o amor não é simplesmente dado, é conquistado por meio de ações."

Chavarria foi vice-presidente sênior de design da Calvin Klein até 2024 e é fundador e diretor criativo de sua marca batizada com seu nome.

Reparação às comunidades indígenas?

A presidente do México disse a jornalistas que o governo estava estudando medidas jurídicas para apoiar as comunidades indígenas que produzem calçados que inspiraram o produto controverso.

No mesmo evento com jornalistas, a vice-ministra de Desenvolvimento Cultural do México, Marina Núñez Bespalova, relatou que a Adidas entrou em contato com autoridades de Oaxaca para discutir "restituição às pessoas que foram plagiadas".

Em comunicado enviado à BBC, a Adidas afirmou "reconhecer e valorizar a riqueza cultural das comunidades indígenas do México e o significado de seu patrimônio artesanal".

"O modelo Oaxaca Slip-on foi inspirado em um design de Oaxaca, enraizado na tradição de Villa Hidalgo Yalálag. Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural", afirmou a empresa.

Imagem BBC Brasil
O sapateiro Oaxaquenho Juan Aquino trabalha em Villa Hidalgo Yalálag, com sandálias indígenas tradicionais expostas Crédito: Jorge Luis Plata / Reuters

Segundo relatos, as sandálias foram produzidas na China sem consulta ou crédito às comunidades que criaram o desenho.

Imagens promocionais do calçado preto com bico aberto foram retiradas das redes sociais da marca esportiva alemã e das contas do estilista Chavarria.

Em seu comunicado, Chavarria afirmou querer "falar com o coração sobre o Oaxaca slip-on que criou com a Adidas".

De acordo com a agência Associated Press, a Adidas respondeu às autoridades mexicanas em uma carta enviada na sexta-feira.

A Adidas afirmou "valorizar profundamente a riqueza cultural dos povos indígenas do méxico e reconhecer a pertinência" das críticas, e solicitou uma reunião para discutir como "reparar o dano" às comunidades indígenas.

Reportagem adicional de Peter Hoskins

